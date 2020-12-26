سبقه تحذير مسجل بصوت امرأة.. "إف بي آي" يحقق في تفجير سيارة ناشفيل كعمل متعمد وإرهاب محتمل

أكدت سلطات التحقيق في حادث انفجار سيارة رحلات بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، أنها تعمل على التحقيق في الانفجار على أنه عمل إرهابي محتمل سواء كان محليا أو دوليا.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن التفجير -الذي وقع صباح أمس الجمعة- متعمد، ولكنها لا تعرف الدافع وراءه، وأضافت أنها عثرت على أشلاء يعتقد أنها بشرية قرب مكان الانفجار.

تفاصيل الانفجار

وقع الانفجار، الذي هز قلب عاصمة موسيقى الريف الأميركية، بعد لحظات فقط من تحرك الضباط للتحقق من تقارير عن إطلاق نار في المنطقة واكتشاف العربة المتوقفة خارج مقر شركة "إيه تي آند تي" (AT&T) في وسط ناشفيل في حوالي السادسة صباحا بتوقيت وسط أميركا (12:00 بتوقيت غرينتش).

وقال قائد شرطة ناشفيل جون دريك للصحفيين، إن الشرطة سمعت رسالة مسجلة بصوت امرأة حذرت من أن "قنبلة ستنفجر خلال 15 دقيقة".

وجاء في الرسالة المسجلة التي أذاعتها لاحقا قنوات تلفزيونية محلية "يجب إخلاء هذه المنطقة الآن… إذا استطعت سماع هذه الرسالة غادر المنطقة الآن".

وقال المتحدث باسم الشرطة دون آرون، إن الضباط سارعوا بالمرور على المنازل لحث السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة، وطالبوا بإرسال فرقة من خبراء المفرقعات، والتي كانت في طريقها إلى الموقع عندما انفجرت المركبة.

وقال مسؤولون من مكافحة الحرائق إن 3 أفراد نقلوا إلى مستشفيات محلية مصابين بجروح طفيفة. وقالت السلطات إن تحرك الشرطة سريعا للبدء في إخلاء المنطقة قبل الانفجار أدى على الأرجح إلى منع سقوط المزيد من الضحايا.

وألحق الانفجار دمارا هائلا بنحو 20 مبنى، فضلا عن تعطل شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووقف الرحلات الجوية من مطار المدينة وإليه بشكل مؤقت.

تحقيق فدرالي

وتولى مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) التحقيق في الانفجار، الذي وصفه محققون بأنه غير مسبوق في الولايات المتحدة.

وذكر المكتب على تويتر أن عملاءه يساعدون في التحقيق ويسعون للحصول على معلومات من وسائل الإعلام الرقمية عن هذا الانفجار.

وقال آندرو مكابي النائب السابق لمكتب التحقيقات لشبكة "سي إن إن" (CNN)، إن انفجارا بهذا الحجم سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل، على مستوى محلي أو دولي.

وأشار إلى أن الشرطة قد تكون الهدف المحتمل للانفجار بالنظر إلى أن أفرادها كانوا يتحققون من بلاغ عن عربة مثيرة للريبة عندما انفجرت.

من جهتها، نشرت شرطة ناشفيل صورة للسيارة التي انفجرت وسط المدينة ودعت في تغريدة كلَّ من لديه أي معلومات عن السيارة إلى الإبلاغ عنها.

وقالت إن هذه العربة وصلت إلى الجادة الثانية الساعة الواحدة و22 دقيقة بعد منتصف الليل، وطلبت من كل من رآها أو يملك معلومات عنها الاتصال بها على رقم هاتف أرفقته بالصورة.

وقال مراسل الجزيرة إن خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين يميلون إلى تصنيف تفجير ناشفيل في خانة "الإرهاب المحلي"، نظرا لطبيعته وللرسائل السياسية التي يحملها.

وفي نشرة سابقة، أضاف أن هؤلاء الخبراء يعتقدون أن تنفيذ التفجير في يوم عطلة وفي منطقةٍ يرتادها عدد قليل من الناس يحمل قرائن على حرص الجهة المنفذة على عدم وقوع خسائر بشرية.

وقد أعلن عمدة مدينة ناشفيل جون كوبر فرض حالة الطوارئ المدنية في المنطقة التي شهدت الانفجار.

وأوضح العمدة في تغريدة على تويتر أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض حظر التجول في المنطقة بدءا من الساعة الرابعة والنصف من مساء الجمعة إلى الرابعة والنصف من مساء يوم غد الأحد (بالتوقيت المحلي).

وقررت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية وقف الرحلات الجوية من مطار ناشفيل وإليه بشكل مؤقت، جراء تأثر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالانفجار.