تونس.. هل ينجح الفرقاء السياسيون في إنقاذ الانتقال الديمقراطي؟

بعد عقد من الزمن على اندلاع الثورة، ما زالت التجربة التونسية -رغم ما حققته من نجاحات- تواجه الكثير من التحديات والمخاطر ذات الأبعاد المتعددة.

ويمكن القول إن تونس نجحت منذ اندلاع ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، في تحقيق انتقالها الديمقراطي بطريقة سلمية وسلسة، بعد إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، بتنظيم أول انتخابات حرّة ونزيهة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وانتخاب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).

وتتالت نجاحات هذا الانتقال بالمصادقة على دستور الجمهورية الثانية يوم 26 يناير/كانون الثاني 2014 الذي ضمن الحقوق والحريات، وبإرساء الهيئات الدستورية على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ورغم هذه النقاط المضيئة، فإن هذا الانتقال يواجه انتكاسة وتعثرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تُهدّد استقراره.

وتتعلق هذه الانتكاسة بمخرجات الانتقال الديمقراطي الذي كان يُفترض أن يفضي إلى انتقال من ملف سياسي إلى ملف اقتصادي، نتيجة عدم استقرار واتفاق الطبقة السياسية -إلى اليوم- على منوال تنموي يُحدث هذه النقلة، كما يقول المحلل السياسي سامي براهم للجزيرة نت.

انتكاسة حكم

أما الباحثة في الاتصال السياسي سمية بالرجب، فتعتبر أن تونس تشهد انتكاسة في الحكم من خلال تلاشي مبررات التوافق السياسي القديم، باضمحلال حزب نداء تونس، إلى جانب تشرذم الساحة السياسية في مستوى التحكم في أدوات تسيير الدولة، نتيجة غياب رؤية واضحة ومشروع وطني حقيقي.

الباحثة في الاتصال السياسي سمية بالرجب (الجزيرة)

وخلّف هذا التشرذم -وفق ما قالت بالرجب للجزيرة نت- أزمة سياسيّة مستفحلة، تتجلى في علاقة مجلس النواب بمتطلبات الراهن الاقتصادي والاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، "حيث شكلت التعددية السياسية مشهدا فسيفسائيا سيئا في مستوى الحكم".

صراع الوجود

ويُرجع براهم أسباب ما يصفه بالانتكاسة الحالية إلى عدم ترسيخ فكرة التعايش على مستوى الواقع السياسي، من خلال عدم خروج الطبقة السياسية من صراع الوجود ومن ربط مسألة بقائها بنفي الآخر.

ويعتقد براهم أن المشكلة ليست في الحلول والتصورات المتعلقة بالتنمية والملف الاجتماعي، بل في غياب الإرادة السياسية الموحدة التي تنفذ هذه التصورات لحل الأزمة الاقتصادية.

ويرى أن الطبقة السياسية بمختلف تياراتها، وعلى رأسها الحزبُ الدستوري الحر ممثل المنظومة القديمة، ساهمت برؤيتها الإقصائية الانعزالية في هذه الانتكاسة، بالعمل على تعطيل مسار التنمية وتخريب الموجود وخاصة المؤسسة البرلمانية، لتسهيل عملية احتواء الدولة والانقضاض عليها.

حكومة عاجزة

من جانبها، تُحمّل بالرجب الأطراف السياسية التي فازت بثقة التونسيين -مثل حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، والتيار الديمقراطي، وحزب الدستوريين الجدد- المسؤولية الأولى في تعطيل أعمال مجلس النواب.

كما تحمّل الحكومة المسؤولية لعجزها أمام ملفات مفتوحة على مصراعيها، كالتشغيل والاستحقاقات الاقتصادية الكبرى للبلاد، إلى جانب رئاسة الجمهورية إذ "لم تزد خطابات الرئيس قيس سعيّد الوضع الحالي إلا احتقانا"، وفق تقديرها.

وبحسب براهم، فإن الاستقرار السياسي الذي يسمح بالتفرغ بجدية للملفين الاقتصادي والاجتماعي، هو أكبر تحدّ ينتظر مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس، "وإن لم تتوحد الطبقة السياسية على كلمة سواء بينها فهي مهددة بالحركة الاحتجاجية الاجتماعية العارمة التي قد تسقط الجميع".

حوار وطني

ويشدد على أن تونس بحاجة اليوم إلى إرادة وطنية مشتركة وحوار وطني لا يكون موازيا للمنظومة الديمقراطية، بل من داخل مؤسسات الانتقال الديمقراطي لإنجاز إصلاحات اقتصادية حقيقية وعميقة.

بدورها، تؤكد بالرجب على حاجة تونس اليوم إلى توجيه الدفة نحو مشروع وطني تنموي حقيقي متكامل، شبيه بمشروع تونس ما بعد الاستقلال قادر على إنقاذ البلاد، وترى أن مبادرة اتحاد الشغل الداعية إلى حوار وطني "جاءت في الوقت المناسب".

فشل اقتصادي

من جهة ثانية، يرى الخبير الاقتصادي رضا قويعة أن الفشل الاقتصادي الكبير من أهم أسباب تعثر الانتقال الديمقراطي في تونس.

الخبير الاقتصادي رضا قويعة (الجزيرة)

ويقول قويعة للجزيرة نت إن من مؤشرات هذا الفشل وصولُ معدل النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته، حيث لم يتعدّ 2.8% خلال السنوات الأولى للعشرية الحالية، بينما بلغ في عشريات ما قبل الثورة 5.5%.

ويضيف أن تونس لم تعرف نقلة نوعية في مسألة التشغيل، حيث ازداد الوضع سوءا في القطاع العمومي الذي وفر 750 ألف فرصة عمل، وهي "انتدابات" اعتبرها غير علمية ولم تعط قيمة مضافة للاقتصاد التونسي، مما زاد من عجز ميزانية الدولة.

كما ساهمت الإضرابات في تراجع نسبة النمو الاقتصادي وفي تفاقم المشاكل الاجتماعية، مما زاد في نسبة الدَّين على الدولة، والتي لم تتعد قبل الثورة 45% من الناتج المحلي الخام، بينما ناهزت اليوم 95% وينتظر أن تبلغ خلال السنة الحالية إلى 110%، بحسب قويعة.

ويعزو قويعة هذا التعثر -كما يصفه- إلى مخلفات الماضي القائمة على التفاوت في توزيع ثروات البلاد بين المناطق، وإلى ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الداخلية، مما خلّف نوعا من الحراك الاجتماعي فيها.

كما أثر الاحتقان الاجتماعي والوضع الأمني وعدم الاستقرار الحكومي سلبا على الاستثمارات الأجنبية، وتسبب في انتشار الفساد في البلاد، وكان له نصيبٌ في هذا التعثر، بحسب قويعة.

ولإنقاذ تونس، يشدد الخبير الاقتصادي على أهمية توفير الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، وإيجاد السياسات والحلول العلمية، وذلك بتدخل كل الأطراف السياسية والاقتصادية والموارد البشرية في البلاد.