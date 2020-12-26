القمة الخليجية الـ41 بالرياض.. ملك السعودية يكلف الأمين العام لمجلس التعاون بنقل الدعوات لقادة الدول

كلف ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 التي ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من الشهر المقبل.

وأوردت الأمانة العامة للمجلس -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- ووكالة الأنباء السعودية خبر تكليف الحجرف بنقل الدعوات لقادة دول مجلس التعاون الست.

ونقل المصدران عن الحجرف قوله إن انعقاد القمة الـ41 في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قاده دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.