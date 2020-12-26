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سياسة

السعودية تتهم الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي على منطقة سكنية شمال اليمن

دمار نجم عن سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مأرب في فبراير/شباط الماضي (رويترز)
دمار نجم عن سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مأرب في فبراير/شباط الماضي (رويترز)
26/12/2020

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران باتجاه محافظة الجوف شمالي اليمن، قرب الحدود مع السعودية، متوعدا بتدمير قدرات الحوثيين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن جماعة الحوثيين "الإرهابية المدعومة من إيران" أطلقت صباح اليوم السبت صاروخا باليستيا من محافظة عمران.

وأضاف المتحدث أن الصاروخ سقط داخل الأراضي اليمنية شرقي منطقة اليتمة بمحافظة الجوف، متهما الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني عبر إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، والتجمعات السكانية.

وشدد المالكي على أن قيادة قوات التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات لتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، حسب قوله.

وأعلن التحالف مساء أمس تعرض سفينة تجارية لأضرار طفيفة، إثر ارتطامها بلغم زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر، دون وقوع خسائر بشرية.

وقبل يومين، أكد التحالف تدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع زرعها الحوثيون، دون ذكر مكان العثور عليها.

وفي الشهر الماضي، استهدفت جماعة الحوثي بصاروخ محطة نفطية تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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