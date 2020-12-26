البث الحي
سياسة|أفغانستان

مقتل شرطييْن في 3 تفجيرات بكابل ونائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان للمشاركة في الحكومة

رجال الشرطة الأفغانية يتفقدون موقع انفجار في كابل (رويترز)
رجال الشرطة الأفغانية يتفقدون موقع انفجار في كابل (رويترز)
26/12/2020

قتل شرطيان أفغانيان وأصيب مدني بجروح في 3 تفجيرات بعبوات لاصقة في مناطق مختلفة من العاصمة الأفغانية كابل، فيما حث أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني حركة طالبان على وقف أعمال العنف والمشاركة في الحكومة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطيين قتلا نتيجة إلصاق عبوة ناسفة بشاحنتهما العسكرية، في حين لم يسفر التفجير الثالث عن وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقامت القوات الأفغانية بعملية تمشيط شمالي كابل، وقالت وزارة الداخلية إنها ستفتح تحقيقا شاملا بشأن التفجيرات.

وقال مراسل الجزيرة عمرو حلبي إنه "لا يكاد يمر يوم على العاصمة كابل خلال الشهرين الماضيين دون أن يقع فيها هجوم ضد قوات الأمن، سواء بعبوة ناسفة أو قنبلة لاصقة أو اغتيال بأسلحة خفية أو قصف بالصواريخ".

وأضاف أن الحكومة الأفغانية تتهم حركة طالبان بالوقوف وراء هذه الهجمات، الأمر الذي تنفيه الحركة، والتي تؤكد أنها لا تستهدف المدن الكبرى أو التجمعات السكنية والمدنيين.

وأكد حلبي أن كابل -التي كانت واحدة من أكثر المدن أمانا في البلاد- تشهد فوضى عارمة، مشيرا إلى أن الشارع الأفغاني يرى أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المأساة هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

دعوات حكومية

وفي سياق متصل، حث أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني حركة طالبان على وقف أعمال العنف ضد قيادة البلاد ومؤسساتها، والمشاركة في الحكومة بدلا من ذلك.

وقال صالح في كلمته أمام الاجتماع الثاني للجنة القيادة بمجلس المصالحة الوطني الأفغاني اليوم السبت أن أفغانستان دولة معقدة، ومن المستحيل هيمنة جماعة واحدة عليها، مؤكدا أن ذلك سيقود فقط إلى عزلتها.

وأضاف أن "طالبان لا يمكن أن تفوز في الحرب الحالية بقتل زعماء قبائل وصحفيين أو أعضاء من المجتمع المدني الأفغاني، حيث إن ذلك سيزيد الصراعات الحالية تعقيدا".

وشهدت أفغانستان تصاعدا للعنف خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي يجري فيه مفاوضو طالبان والحكومة الأفغانية محادثات في قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام يمكن أن يضع حدا لعقود من الحرب.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدة هجمات في العاصمة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك على مؤسسات تعليمية أسفرت عن مقتل 50 شخصا، معظمهم من الطلاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. اجتماعات قيادة مجلس المصالحة تنطلق في كابل واجتماع تمهيدي بالدوحة

بدأت اللجنة القيادية لمجلس المصالحة الأفغانية أول اجتماع لها في العاصمة كابل بحضور الرئيس أشرف غني، تزامنا مع اجتماع بين وفدي الحكومة وحركة طالبان بالعاصمة القطرية لتحديد جدول أعمال محادثات السلام.

أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى بهجومين استهدفا قاعدة للجيش بغزنة وموكبا في زابل

هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة للجيش في أفغانستان اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل أكثر من 26 عنصرا أمنيا وفق ما أفاد مسؤولون، في هجوم يعد بين الأكثر دموية ضد القوات الأفغانية على مدى الأشهر الأخيرة.

المزيد من سياسة

تونس.. هل ينجح الفرقاء السياسيون في إنقاذ الانتقال الديمقراطي؟

شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (الجزيرة)

في رسالة للأمم المتحدة.. البحرين تنفي اتهامات قطر باختراق مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية

قطر سبق أن اشتكت إلى الأمم المتحدة من اختراق 4 طائرات مقاتلة بحرينية الأجواء القطرية (الجزيرة)

محذرا من "عواقب وخيمة".. بايدن يطالب ترامب بالتوقيع فورا على خطة مساعدات لمواجهة تبعات كورونا

بايدن: يجب التوقيع على المشروع الآن لمساعدة الأميركيين (رويترز)

لأب مصري وأم هولندية.. رحيل آخر جواسيس الحرب الباردة الذين خانوا بريطانيا

بليك هو آخر من بقي على قيد الحياة من جيل من الجواسيس البريطانيين الذين جندهم السوفيات (رويترز)
الأكثر قراءة

تصعيد متبادل.. إسرائيل تتحسب لهجوم أو حرب خاطفة وطهران: إذا وصلت غواصة إسرائيلية لمياه الخليج فستكون هدفا لنا

البحرية الإيرانية تقوم بتسيير سفن في المياه الخليجية (الصحافة الإيرانية)

أوسعوه ضربا وينتظر الترحيل.. قصة شاب تونسي فقد "ذكوريته" بسبب عنف الشرطة الفرنسية

عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (الأوروبية)

زيدان و5 لاعبين.. تفاصيل الاجتماع الذي أوقف النزيف وأنقذ ريال مدريد

اللاعبون لم يفقدوا الثقة في زيدان رغم عدم رضاهم على عدد من خياراته الفنية (غيتي)

تذكرة طيران وأوراق سيارته الجديدة.. محمد رمضان ينجو من عقوبة التطبيع

نقابة المهن التمثيلية المصرية تغلق ملف أزمة محمد رمضان في قضية التطبيع مع إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)