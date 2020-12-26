الاحتلال يشن غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على مواقع رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكد مراسل الجزيرة أن القصف تسبب في وقوع إصابتين في صفوف المواطنين وصفت حالتهما بالطفيفة، إضافة إلى أضرار مادية.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إن شظايا صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

في المقابل، قال الناطق باسم جيش الاحتلال إن القصف استهدف مواقع تابعة لحركة حماس، منها موقع لإنتاج أسلحة صاروخية.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لشمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخين تم اعتراضهما وأسقِـطا في منطقة مفتوحة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة منذ عام 2007، كما شنت 3 حروب على القطاع بهدف القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية لكنها لم تحقق أيا من أهدافها.