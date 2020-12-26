أكدت هروب المهاجمين.. الشرطة الألمانية: إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار غرب برلين

قالت الشرطة الألمانية إن "4 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن "الحادثة وقعت في منطقة كروزبرغ غرب برلين، وإن المهاجمين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم هربوا من الموقع".

وأضافت أن الأربعة المصابين نُقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم العثور على 3 من المصابين على أحد الطرق، وتم انتشال الرابع من قناة بالمنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فلا توجد معلومات لدى الشرطة عن مرتكبي الحادث.

وأكدت الوكالة أن رجال الشرطة يجرون عمليات بحث -سيرا على الأقدام وباستخدام مروحية- في المنطقة التي تقع بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.