كورونا.. السلالة الجديدة تصل العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي تبدأ التطعيم وتركيا تشترط فحص القادمين

استمر تفشي فيروس كورنا في أرجاء واسعة من العالم، وسط مخاوف تثيرها السلالة الجديدة منه التي ظهرت في بريطانيا، مع آمال بالفرج تبعثها اللقاحات التي بدأ توزيعها في العديد من دول العالم.

وفي ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

أكثر من 1.74 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و743 ألفا و187 شخصا في العالم منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، بينما أصيب به أكثر من 79 مليونا و313 ألفا و380 شخصا، بينهم أكثر من 25 مليونا في أوروبا، أكثر مناطق العالم تضررا من الوباء.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من الوباء، إذ سجلت 329 ألفا و106 وفيات، تليها البرازيل (نحو 190 ألف وفاة)، ثم الهند (نحو 147 ألفا)، فالمكسيك (نحو 121 ألفا)، فإيطاليا (نحو 71 ألفا).

ميلاد وسط القيود

تعيش العديد من الدول عيد ميلاد غير مسبوق هذا العام، وسط احتفالات محدودة بسبب قيود احتواء وباء كوفيد-19.

وأحيا البابا فرانشيسكو رأس الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 1.3 مليار شخص في العالم، قداس منتصف الليل في كاتدرائية القديس بطرس، بحضور أقل من 200 شخص كانوا جميعا يضعون الكمامات.

وجاء ذلك فيما قضى آلاف من سائقي الشاحنات الأوروبيين ليلة العيد في ظروف تعيسة، عالقين قرب ميناء دوفر بالمملكة المتحدة التي تخرج تدريجيا من عزلة فرضها ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

لكي لا تضيع التضحيات

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -في رسالة بمناسبة عيد الميلاد- من أن التضحيات التي قدّمت في عام 2020 للتصدي لوباء كوفيد-19، يجب ألا تضيع خلال فترة الأعياد.

وقال غبريسوس "خلال هذا العام الفظيع، رأينا التضحيات التي قدمها الكثير من الناس لحماية حياتهم والحفاظ عليها. يجب ألا نضيع هذه التضحيات".

وأضاف في رسالة عبر الفيديو "اللقاحات تقدم الحلّ للخروج أخيرا من هذه المأساة، لكن تلقيح العالم بأسره سيستغرق وقتا".

فحوص إجبارية للقادمين للولايات المتحدة

ألزمت الولايات المتحدة المسافرين الوافدين من المملكة المتحدة اعتبارا من الاثنين، بإجراء فحص كوفيد-19 قبل وصولهم بـ72 ساعة، حتى يتمكنوا من دخول البلاد.

ومنذ الأحد، علّقت عدة دول رحلاتها مع المملكة المتحدة أو قيّدتها، إثر اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد على أراضي المملكة.

فحوص إجبارية للقادمين إلى تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده ستشترط على المسافرين القادمين إليها إبراز نتيجة فحص سلبي يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، صادر في آخر 72 ساعة.

وأوضح قوجة -في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي- أن البدء بهذا الإجراء سيكون اعتبارا من 28 ديسمبر/كانون الأول بالنسبة للوافدين عبر الخطوط الجوية، ومن 30 ديسمبر/كانون الأول للقادمين عبر البوابات البرية والموانئ البحرية.

وأضاف أن كل مسافر لا يبرز اختبارا سلبيا لكورونا عند الأبواب الحدودية، سيتم إخضاعه للحجر الصحي في العنوان الذي سيقيم فيه.

تمديد الحجر في هونغ كونغ

مددت هونغ كونغ الحجر المفروض على الوافدين من الخارج 7 أيام، لتصبح المدة الإجمالية له 3 أسابيع، مشيرة إلى الخطر الذي يترتب على ظهور طفرات جديدة من الفيروس.

طفرة من جنوب أفريقيا

اعتبرت حكومة جنوب أفريقيا أنه لا يوجد إثبات على أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت على أراضيها، أخطر من الطفرة التي ظهرت في بريطانيا.

وأعلنت لندن الأربعاء عن قيود على السفر بين البلدين، معتبرةً أن الطفرة الجنوب أفريقية "مثيرة للقلق بشكل كبير"، لأنها "أكثر قدرة على العدوى".

عدد غير مسبوق بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية الجمعة تسجيل 1241 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو عدد غير مسبوق في البلد الذي اعتبر نموذجا في المكافحة الفعالة للوباء.

وسجلت نسبة 70% من الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة، حيث يقطن نصف سكان البلاد.

لقاح في أوروبا

بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومؤخرا سويسرا ودول خليجية، تبدأ فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأحد حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة الفرنسية إن الحملة "ستبدأ في عدد قليل من منشآت رعاية المسنين، وستتسع تدريجيا لكافة أنحاء فرنسا في يناير/كانون الثاني".

وتبدأ حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي، بينما فرضت إيطاليا والنمسا وأيرلندا عزلا جديدا بمناسبة أعياد نهاية العام، وأغلقت الدانمارك الجمعة المتاجر غير الأساسية.

وفاة زعيم المعارضة في مالي

توفي زعيم المعارضة في مالي سومايلا سيسيه الذي احتجز رهينة مدة 6 أشهر بيد جهاديين قبل الإفراج عنه في أكتوبر/تشرين الأول. وأعلن عن وفاة سيسيه في فرنسا إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عاما.

لبنان.. أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

قال لبنان -اليوم الجمعة- إنه رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

ويواجه النظام الصحي في لبنان ضغوطا مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، مما يضاعف من معاناة بلد يواجه أزمة مالية حادة، وفي أعقاب انفجار ضخم دمّر مرفأ بيروت وألحق أضرارا بالمستشفيات في العاصمة اللبنانية.

وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر

أعلنت مصر -اليوم الجمعة- وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في مصر، فقد توفى اليوم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية)، ونائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، عن عمر ناهز 60 عاما.

ومنذ عدة أسابيع، أصيب إبراهيم بفيروس كورونا، حتى وافته المنية الجمعة في أحد مستشفيات القاهرة.

30 وفاة بالأردن

أفادت وزارة الصحة الأردنية -اليوم الجمعة- بتسجيل 30 وفاة و1616 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1816 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 285 ألفا و306، منها 3711 وفاة، و256 ألفا و312 حالة تعافٍ.‎

16 وفاة في ليبيا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بتسجيل 16 وفاة و461 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 628 مريضا.

وذكر المركز (حكومي) -في بيان- أن إجمالي الإصابات بلغ 97 ألفا و653 حالة، بينها 1415 وفاة، و68 ألفا و289 حالة شفاء.

حجر صحي في روسيا للقادمين من بريطانيا

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن الهيئة الروسية لصحة المستهلك -اليوم الجمعة- أن القادمين إلى روسيا من بريطانيا سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة أسبوعين.

وذكرت روسيا هذا الأسبوع أنها ستعلّق رحلات الطيران من بريطانيا وإليها لمدة أسبوع، بدءا من الثلاثاء، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

مطالبات في روسيا بإعطاء الأولوية في اللقاح للداخل

لجأ بعض الروس إلى مواقع التواصل الاجتماعي -اليوم الجمعة- للتعبير عن خيبة أملهم، بعد الإعلان عن حصول الأرجنتين على 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي الواقي من فيروس كورونا، قائلين إنه ينبغي توفير المزيد من الجرعات للداخل.

ورغم توفر اللقاح في موسكو فإن مناطق أخرى عدة لم تحصل سوى على أعداد محدودة منه، وذلك في إطار برنامج تطعيم شامل. وقالت عدة مناطق إنها تلقت ألفي جرعة أو أقل إلى الآن.