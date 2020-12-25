العلاقات الاستخبارية لم تنقطع.. أردوغان: نأمل بعلاقات أفضل مع إسرائيل ولن نقبل سياستهم تجاه فلسطين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات الاستخباراتية بين بلاده وإسرائيل لم تنقطع، وإن مشكلة أنقرة مع بعض الأشخاص الموجودين في هرم السلطة الإسرائيلية.

وأوضح أردوغان، في تصريحات صحفية في إسطنبول، عقب أدائه صلاة الجمعة، أن سياسات إسرائيل تجاه فلسطين غير مقبولة لأنها لا تتوافق مع مفاهيم العدالة، وفق تعبيره.

وتوترت علاقات الطرفين بشدة السنوات الماضية، رغم قوة العلاقات التجارية، وتبادلا طرد السفراء عام 2018. ونددت أنقرة مرارا بالاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وبمعاملته للفلسطينيين.

وتابع أردوغان "السياسة تجاه فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا. من المستحيل أن نقبل السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين. تصرفاتهم التي تفتقر إلى الرحمة هناك غير مقبولة".

ومضى يقول "لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما.. نريد أن نصل بعلاقاتنا إلى نقطة أفضل".

وتوترت العلاقة بين أنقرة وتل أبيب منذ الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحريّة" مما تسبب بمقتل مواطنين أتراك عام 2010، وتبادل الجانبان طرد السفراء عام 2018 بسبب عدوان إسرائيلي في غزة قتلت خلاله القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، ولكن التجارة بين الطرفين تواصلت دون انقطاع.

وفي أغسطس/آب الماضي، اتهمت إسرائيل تركيا بمنح جوازات سفر لنحو 10 من أعضاء حركة حماس في إسطنبول، ووصفت ذلك بأنها "خطوة غير ودية للغاية" ستثيرها الحكومة مع المسؤولين الأتراك.