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باكستان تطالب غوغل وويكيبيديا بإزالة محتوى مسيء للإسلام

هيئة الاتصالات الباكستانية تتهم متجر غوغل للتطبيقات باحتوائه على نسخة محرفة من القرآن الكريم (رويترز)
هيئة الاتصالات الباكستانية تتهم متجر غوغل للتطبيقات باحتوائه على نسخة محرفة من القرآن الكريم (رويترز)
25/12/2020

طالبت السلطات الباكستانية الجمعة كلا من شركة غوغل الأميركية ومنصة ويكيبيديا بإزالة محتوى اعتبرته "مسيئا للمقدسات" نُشر في موقعيهما.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية -في بيان- إنها تلقت شكاوى بشأن "نتائج بحث مضللة" عن الإسلام، وتحميل نسخة محرفة من القرآن الكريم على متجر غوغل للتطبيقات.

وأضافت هيئة الاتصالات الباكستانية أنه "نظرًا لكونها مسألة ذات طبيعة خطيرة للغاية، قدمت هيئة الاتصالات الباكستانية توجيهات لشركة غوغل لإزالة المحتوى غير القانوني على الفور".

وأشارت الهيئة أيضا إلى أنها تلقت شكاوى بخصوص نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نشر معلومات مضللة وخاطئة عن الإسلام في مقالات على موقع موسوعة ويكيبيديا متعددة اللغات.

وأكدت الهيئة -في بيانها- أنه بعد اتصالات مكثفة حول المسألة، تم إخطار ويكيبيديا لإزالة المحتوى المسيء للمقدسات لتجنب اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأخطرت الهيئة المنصتين بموجب قوانين "إزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت وحظره" لعام 2020 لإزالة المحتوى الذي يمثل تدنيسًا عبر الإنترنت.

كما أكدت أنه في حال استمرار عدم امتثال المنصتين، ستبدأ الهيئة اتخاذ مزيد من الإجراءات بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016، بالإضافة إلى قوانين عام 2020.

المصدر : وكالة الأناضول

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