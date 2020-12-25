السعودية تعلن تضرر سفينة تجارية لارتطامها بلغم زرعه الحوثيون في البحر الأحمر

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الجمعة تعرض سفينة تجارية لأضرار طفيفة، إثر ارتطامها بلغم زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر، دون وقوع خسائر بشرية.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن مصادر في التحالف أن لغما بحريا زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر ارتطم بسفينة شحن تجارية، دون توضيح جنسيتها.

وأفادت المصادر بوقوع أضرار طفيفة في مقدمة السفينة، دون خسائر بشرية، متهمة الحوثيين بمواصلة زراعة الألغام جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف تدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع زرعها الحوثيون، دون ذكر مكان العثور عليها.

وقبل شهر، أعلن التحالف حدوث أضرار طفيفة بسفينة تجارية جراء إحباط "عمل إرهابي" شنه زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، وسبق ذلك بيومين استهدفت جماعة الحوثي بصاروخ محطة نفطية تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.