التلفزيون الرسمي: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مصياف

قال التلفزيون الرسمي إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان إسرائيلي فجر اليوم الجمعة على منطقة مصياف بريف حماة.

ونقل التلفزيون السوري عن بيان عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 12:40 من فجر هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي".

وأضاف أن الدفاع الجوي "تصدى للصواريخ المعادية وأسقط معظمها".

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات قال إنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي، كما سُمع تحليق طيران حربي فوق لبنان قبل الهجوم، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أيضا، أن "انفجارات عنيفة دوت في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، يرجّح أنها نتيجة قصف إسرائيلي".

وأضاف أن الهجوم استهدف "مواقع عسكرية لقوات النظام والمليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة"، دون أن يورد تفاصيل إضافية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا، لكنها تقول إن الوجود العسكري الإيراني الداعم للرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا لها، وإنها ستواصل ضرباتها هناك.