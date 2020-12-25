عقب الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. رئيسة وزراء أسكتلندا: حان الوقت لنستقل عن المملكة المتحدة

دعت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد البريكست.

وقالت ستورجن في تغريدة على تويتر إنه "من المهم التذكير أن البريكست يجري ضد رغبة أسكتلندا، ولا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض عما أخذه البريكست منا، حان الوقت لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة".

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 24, 2020

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي رفضت الحكومة البريطانية مطالب رئيسة وزراء أسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن "ذلك سيكون إجراء مدمرا وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل 5 سنوات".

وأضافت أن إجراء استفتاء ثان على الاستقلال سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014، والتعهد الذي قطع لشعب أسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يُجرى سوى مرة واحدة خلال جيل.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس الخميس إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد "البريكست" عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الاتفاق عادل ومتوازن"، واصفة المفاوضات بأنها كانت طويلة وعسيرة.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "بلاده استعادت السيطرة على سيادتها من خلال هذا الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي".