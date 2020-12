عقب الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. رئيسة وزراء أسكتلندا: حان الوقت لنستقل عن المملكة المتحدة

دعت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد البريكست.

وقالت ستورجن في تغريدة على تويتر إنه "من المهم التذكير أن البريكست يجري ضد رغبة أسكتلندا، ولا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض عما أخذه البريكست منا، حان الوقت لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة".

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 24, 2020