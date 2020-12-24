قوات الوفاق تتأهب في سرت تحسبا لهجوم من حفتر

حثت قوات حكومة الوفاق الليبية المتمركزة غربي مدينة سرت مقاتليها والقوات المساندة لها على رفع درجة التأهب، والاستعداد لصد ما قالت إنه تحرك مرتقب لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحذرت قوات الوفاق -في بيان لها- الأربعاء من الحشد المتزايد والتحصينات التي تنفذها قوات حفتر حول سرت (450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس) والجفرة (650 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)، كزراعة الألغام وحفر الخنادق وجلب المرتزقة والآليات الثقيلة والمدفعية.

ودعت قوات الوفاق المدنيين إلى عدم الاقتراب من مناطق العمليات العسكرية غربي سرت، إلا بعد أخذ إذن مسبق من غرفة العمليات العسكرية الميدانية.

من جهتها، ردت القوات التابعة لحفتر ببيان اتهمت فيه القوات التابعة لحكومة الوفاق بحشد مقاتليها شرقي مصراتة استعدادا للهجوم على سرت والجفرة، وقال بيان قوات حفتر إن تحركات قوات الوفاق انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الوفاق رصد 12 رحلة جوية تنقل مرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.