في رسالة إلى الأمم المتحدة.. قطر تبلغ عن خرق مقاتلات بحرينية لأجوائها

أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من 4 طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية في 9 الشهر الجاري.

وقد وجهت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المندوب الدائم لجنوب أفريقيا السفير جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة تضمنت إخطارا رسميا من حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبرت الرسالة عن استنكار دولة قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة، الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها فيما وصفته بالحصار الجائر، والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر.

ونوهت الرسالة بأن هذه الخروقات ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه.

ودعت البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية.

وناشدت دولة قطر في الرسالة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي.

وفي الختام، أكدت الرسالة حرص حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات، انسجاما مع حقها السيادي المشروع، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.