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تونس.. عشرات القتلى والمفقودين جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين

جثة مهاجر غير نظامي على شاطئ بمدينة جرجيس جنوب شرقي تونس (رويترز)
جثة مهاجر غير نظامي على شاطئ بمدينة جرجيس جنوب شرقي تونس (رويترز)
24/12/2020-|آخر تحديث: 24/12/202010:53 PM (مكة المكرمة)

لقي نحو 20 مهاجرا غير نظامي من جنسيات أفريقية حتفهم وفقد آخرون بعد غرق قاربهم في السواحل الشرقية لتونس خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت السلطات التونسية إنه تم إنقاذ 5 مهاجرين، فيما لا يزال البحث مستمرا عن نحو 20 مفقودا كانوا على متن القارب الذي غرق في ساحل مدينة صفاقس (شرقي تونس).

وانتشلت البحرية التونسية ومراكب صيد تونسية جثث الضحايا، وتمكنت من إنقاذ الناجين الخمسة.

وقال مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق إن القارب -وفقا لمعطيات أولية- انطلق من السواحل التونسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري قوله إنه استنادا إلى روايات ناجين فإن القارب كان يقل ما بين 40 و50 شخصا، في حين أنه قدرته الاستيعابية أقل من ذلك.

كما نقلت عن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي علي العياري أن المركب واجه رياحا قوية ربما أدت إلى غرقه.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن إحباط العديد من عمليات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل الشرقية للبلاد، ومع ذلك ظلت العمليات مستمرة.

وخلال العام الجاري لقي ما لا يقل عن 1100 مهاجر غير نظامي مصرعهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط باتجاه شواطئ أوروبا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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