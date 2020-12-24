انطلاق عملية أمنية في جنوب شرق تركيا ضد حزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بدء عملية أمنية جديدة في جنوب شرقي البلاد، أطلق عليها اسم "الصاعقة- بيستا 17″، وهي تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني وجماعات أخرى تصنف على أنها إرهابية.

وخلال ترؤسه اجتماعا أمنيا، أشار وزير الداخلية التركي إلى أن هذه العملية، التي تشمل مدينة "فان" ومناطق أخرى، تجري بمشاركة أكثر من 3 آلاف من عناصر الأمن.

وقال صويلو إن العملية بدأت مساء الأربعاء، مشددا على استمرار العمليات الأمنية في البلاد حتى القضاء على آخر إرهابي، وإحلال الأمن والرفاه في المنطقة، حسب تعبيره.

وفي يوليو/تموز الماضي، انطلقت عملية أطلق عليها "الصاعقة" بهدف القضاء على الجماعات التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية.