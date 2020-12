بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أميركية في الصحراء الغربية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، البدء بإنشاء قنصلية لبلاده في إقليم الصحراء الغربية، بعد مدة وجيزة من اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء.

ويأتي ذلك تتويجا لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، في الوقت الذي وافقت فيه الرباط على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر"يسرّني أن أعلن بداية عملية تشييد القنصلية الأميركية في الصحراء الغربية"، وفق تعبيره.

كما لفت إلى تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة سكان المنطقة.

Pleased to announce the beginning of the process to establish a U.S. consulate in Western Sahara, and the inauguration of a virtual presence post effective immediately! We look forward to promoting economic and social development, and to engage the people of this region.

