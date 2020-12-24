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انفجار جديد في خط أنابيب الغاز غرب العريش بشمال سيناء

انفجار سابق في خط الأنابيب بالعريش الذي كان يزوّد إسرائيل والأردن بالغاز (الأوروبية)
انفجار سابق في خط الأنابيب بالعريش الذي كان يزوّد إسرائيل والأردن بالغاز (الأوروبية)
24/12/2020

ضرب انفجار جديد، اليوم الخميس، خط أنابيب الغاز غرب مدينة العريش بشمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وهو الثاني من نوعه خلال شهر في المنطقة نفسها.

وأفاد ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الانفجار حدث في منطقة سبيكة التي تقع شرق مدينة بئر العبد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا من موقع تفجير خط الغاز على الطريق الدولي بمدينة العريش في شمال سيناء.

وأظهرت الصور ارتفاع ألسنة اللهب في المنطقة منذ مساء اليوم وحتى حلول الليل.

ضرب خط الغاز بقرية الروضه غرب العريش والتصوير من مسافة ٤٠ كم (( شُلت يد الجانى وشاه المعتدى))

Posted by Hosam Fahmy Younes on Thursday, 24 December 2020

وقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع انفجار في الخط الرئيس الناقل للغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل في منطقة سبيكة أيضا.

وحينئذ وصف المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، الانفجار بالمحدود، مؤكدا عدم تسجيل إصابات أو خسائر.

وفي ذلك الوقت أيضا، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة، أعلن تبنّيه الهجوم عبر حساب له على تطبيق تليغرام.

وعلى مدى السنوات الماضية استهدف التنظيم مرارا خطوط أنابيب الغاز في شمال سيناء، بالإضافة إلى مهاجمته بشكل متكرر قوات الجيش والأمن المصرية هناك.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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