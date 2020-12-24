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سياسة|تونس

بتهم فساد.. القضاء التونسي يأمر بسجن السياسي وقطب الإعلام نبيل القروي

القروي رئيس حزب قلب تونس ومرشح سابق للرئاسة (الجزيرة-أرشيف)
القروي رئيس حزب قلب تونس ومرشح سابق للرئاسة (الجزيرة-أرشيف)
24/12/2020-|آخر تحديث: 24/12/202006:42 PM (مكة المكرمة)

أصدر القضاء التونسي اليوم الخميس مذكرة توقيف بحق زعيم حزب قلب تونس وقطب الإعلام نبيل القروي بشبهة الفساد المالي، وذلك بعد أيام من توقيف وزير البيئة بتهم فساد أيضا، في وقت تؤكد فيه الحكومة على محاربة آفة الفساد.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي أن مذكرة الاعتقال بحق القروي تتعلق بقضية قديمة وهي تبييض الأموال.

وأشار إلى أن القروي -الذي يترأس حزب قلب تونس- سبق أن اعتقل على خلفية القضية العام الماضي إبان الحملة الانتخابية، ثم أطلق سراحه لمتابعة الدور الثاني من حملة الانتخابات الرئاسية.

وقال مدير مكتب الجزيرة إن هذه الخطوة تأتي ضمن الحملة التي أعلنت عنها السلطات لمكافحة الفساد ومحاسبة الجميع دون استثناء.

وكانت السلطات التونسية أعلنت الاثنين الماضي توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد، وذلك عقب ساعات من إقالته من منصبه من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، إنه تم توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظيا على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات إيطالية إلى تونس.

من جهته، كشف مصدر مطلع عن توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية -لم يسمهم- للتحقيق في القضية ذاتها.

وقال المصدر -مفضلا عدم نشر اسمه- إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع الموقوفين اليوم في محكمة سوسة شرقي البلاد.

المصدر : وكالات

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