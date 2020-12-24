البث الحي
سياسة|سودان

بعد قصف ليلي.. هدوء حذر عند الحدود وآبي أحمد يتهم جهات "مجهولة" بتشويه العلاقة بين إثيوبيا والسودان

عناصر من الأمن السوداني يراقبون الحدود في المناطق التي لجأ إليها نازحون إثيوبيون (رويترز)
عناصر من الأمن السوداني يراقبون الحدود في المناطق التي لجأ إليها نازحون إثيوبيون (رويترز)
24/12/2020-|آخر تحديث: 24/12/202010:23 PM (مكة المكرمة)

يسود هدوء حذر في ولاية القضارف الحدودية بعد مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية، بينما اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جهات -لم يسمها- بالسعي لتشويه علاقات حسن الجوار التاريخية بين البلدين.

وعاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان بعد توتر منذ مساء الأربعاء، إذ أفاد مصدر عسكري سوداني بأن القوات المسلحة السودانية تعرّضت لقصف مدفعي حتى صباح الخميس من قبل مليشيات إثيوبية وراء الحدود، وذلك بعد هدوء دام نحو يومين على الحدود بين البلدين.

وأضاف المصدر -في حديث للجزيرة- أن القوات المسلحة السودانية تصدّت للهجوم الإثيوبي، ولم تتراجع عن مواقعها في منطقة جبل أم الطيور التي تبعد عن الحدود بين البلدين نحو 15 كيلومترا.

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية سودانية تأكيدها على وجود حشود عسكرية كبيرة للجيش الإثيوبي في منطقة برخت الإثيوبية الحدودية المتاخمة لمحلية الفشقة الكبرى بولاية القضارف (شرقي السودان).

ونشر الجيش السوداني صورا لجرحى العمليات العسكرية في الحدود السودانية الإثيوبية.

وكانت لجنة سودانية إثيوبية أنهت أمس جولة من المباحثات المشتركة في الخرطوم بشأن الحدود، وأعلنت عن عقد جولة مفاوضات أخرى في أديس أبابا (لم تحدد موعدها) بعد التشاور بين قيادتي البلدين.

وفي أديس أبابا، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جهات -لم يسمها- بالسعي لتشويه علاقات حسن الجوار التاريخية بين السودان وإثيوبيا.

وفي بيان باللغة العربية نشره على حسابه في تويتر، قال أحمد إن "هذه الجهات المتهورة والمتآمرة تسعى لبث الشكوك والفرقة بين حكومتي البلدين".

كما اتهمها بتخطيط وتمويل وتنفيذ المواجهات الأخيرة التي حدثت في المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان.

وشدد آبي أحمد على أن حكومته عازمة على تجفيف بؤرة الخلافات وإيقاف الاشتباكات في المناطق الحدودية بشكل نهائي وحاسم، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات لا تمثل رغبة السودان ولا إثيوبيا، ولا ترقى إلى أي شكل من أشكال العيش المشترك بين الشعبين.

وأعلن الجيش السوداني في 16 من الشهر الحالي وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفه، جراء كمين نصبته قوات إثيوبية وجماعات مسلحة داخل الأراضي السودانية.

ومنذ نحو 26 عاما، تستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة الفشقة بعد طردهم منها بقوة السلاح، وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات، لكن أديس أبابا عادة ما تنفي ذلك.

وتشهد حدود السودان مع إثيوبيا تصعيدا عسكريا إثر تكرار هجمات لقوات إثيوبية على الجيش السوداني هذا العام، مما أدى إلى وقوع ضحايا، وهو ما دفع السودان لإطلاق عمليات عسكرية استعاد من خلالها أراضي واسعة في منطقة الفشقة الكبرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

عين على المفاوضات وأخرى على الجيش.. السودان عازم على استرداد أراضي الفشقة من المليشيات الإثيوبية

جولة أخرى في أديس أبابا ينتظرها ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا بعد أن فشلت اجتماعات اللجنة السياسية رفيعة المستوى بشأن قضايا الحدود بالخرطوم أمس الأربعاء في حمل إثيوبيا على ترسيم الحدود على الأرض.

إثيوبيا والسودان يواصلان بحث ترسيم الحدود بينهما

اختتمت اليوم اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا التي استمرت على مدى يومين، وأصدر الجانبان بيانا مشتركا مقتضبا جاء فيه أنهما اتفقا على رفع تقاريرهما لقيادتي البلدين.

أديس أبابا تدعو لخفض التصعيد.. السودان وإثيوبيا يبحثان إعادة ترسيم الحدود بينهما

بدأت في الخرطوم اليوم اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا برئاسة وزيري خارجية البلدين، تتناول على مدى يومين قضايا الحدود بين البلدين، وموعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.

المزيد من سياسة

المشري قال إنه يسعى لإشعال نار جديدة.. حفتر يدعو قواته للاستعداد لمعركة مع الجيش التركي في ليبيا

حفتر قال في كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال إن على تركيا مغادرة ليبيا سلما أو حربا (رويترز)

بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أميركية في الصحراء الغربية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (غيتي)

انفجار جديد في خط أنابيب الغاز غرب العريش بشمال سيناء

انفجار سابق في خط الأنابيب بالعريش الذي كان يزوّد إسرائيل والأردن بالغاز (الأوروبية)

محادثات تركية روسية بشأن قره باغ.. رئيس أذربيجان يتفقد مناطق استعادتها قواته وينتقد اليونسكو

إلهام علييف وزوجته أثناء تفقد مناطق استعادتها القوات الأذرية بإقليم قره باغ (الأناضول)
الأكثر قراءة

توتر جديد بالخليج.. واشنطن تحذر من اختبار إدارة ترامب وطهران تحملها مسؤولية العواقب

كورونا.. المغرب يقتني 65 مليون جرعة تطعيم ونتائج واعدة للقاح صيني بتركيا وظهور السلالة الجديدة في 4 دول

بعد مفاوضات “طويلة وعسيرة”.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد البريكست

جونسون يحتفل أثناء عقده اتصالا بالفيديو مع الجانب الأوروبي من داخل مقر حكومته (الأناضول)

العد التنازلي بدأ واللعبة انتهت.. الشريف علي بن الحسين يتوقع سقوط النظام السياسي في العراق قبل نهاية الصيف المقبل

الشريف علي بن الحسين قال إن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين (الفرنسية)