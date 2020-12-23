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سياسة|مغرب

وزير الخارجية المغربي: سنعيد فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي خلال الأسبوعين القادمين

ناصر بوريطة قال إن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل سيخدم السلام في المنطقة (الفرنسية)
ناصر بوريطة قال إن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل سيخدم السلام في المنطقة (الفرنسية)
22/12/2020

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن مكتب الاتصال الإسرائيلي سيعاد فتحه في الرباط خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب تدرك أن "إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية وكاملة من مصلحة المغرب وإسرائيل، ومن شأنها أن تخدم السلام في المنطقة".

من جهته، أعرب جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "سعادته بالمشاركة في تدشين عصر جديد من التعاون بين المغرب وإسرائيل".

وقال -في كلمة له بالعاصمة المغربية الرباط- إن "كلا البلدين يخطوان خطوة كبيرة بإعلان التزامهما باستئناف العلاقات الدبلوماسية وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما".

وفي السياق ذاته، قال بلاغ للديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس التقى في القصر الملكي بالرباط وفدا يضم كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

جانب من حفل توقيع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل أمس في الرباط (الفرنسية)

وأضاف البلاغ أن المرسوم الرئاسي الأميركي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل؛ تشكل تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وتابع البلاغ أن التدابير المعلن عنها تهم الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب.

ومن التدابير المعلنة أيضا -حسب البلاغ- "الاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب".

وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس جدد موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين، والتزامه كرئيس للجنة القدس بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

المصدر : الجزيرة

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