ناشونال إنترست: إثيوبيا بدأت هيمنة مائية بالمنطقة

ناشونال إنترست: إثيوبيا تتصرف مع مصر والسودان وكينيا والصومال بشكل أحادي لترسيخ هيمنتها المائية

ناشونال إنترست: إثيوبيا تتصرف كقوى استعمارية بالمنطقة

ناشونال إنترست: على العالم والعرب والأفارقة وقف الهيمنة الإثيوبية المائية على جيرانها

يصف كاتب في موقع ناشونال إنترست (National Interest) إثيوبيا بأنها تعمل على التمتع بهيمنة مائية في المنطقة ليس على مصر والسودان فقط، بل على كينيا والصومال أيضا وتتصرف بنمط واحد من السلوك بما يشبه القوة الاستعمارية، كما يصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه طاغية حان الوقت لكل دول العالم معاملته وفقا لذلك.

وقال الكاتب مايكل روبين في مقال له بالموقع إن الخلاف بين إثيوبيا ومصر غالبا ما يستقطب الصحافة الدولية، لكن تعامل أديس أبابا مع كينيا والصومال يظهر أن نمط التحدي الإثيوبي للمعايير الدولية يتعمق أكثر.

وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية تصرفت بشكل أحادي في بنائها سد النهضة من أجل خلق أمر واقع، وإن تصرفها هذا أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء مع جيرانها، إذ أصبحت إجراءاتها تهدد بشكل منهجي سبل العيش والاستقرار في مصر والسودان والصومال وكينيا.

سبب للحرب

وأوضح أن الدول الإقليمية لا تعارض حق إثيوبيا في تطوير الطاقة الكهرومائية، بل تطلب أن يكون ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي فقط.

وبموجب هذا القانون "العرفي"، فإن الدول التي تخطط لإنشاء سدود أو تحويلات على الأنهار التي تعبر الحدود الدولية عليها إخطار تلك الدول التي تشاركها النهر بمشاريعها المخطط لها والتشاور معها فيما يتعلق بمواصفات التصميم.

ومع ذلك، فشلت إثيوبيا بشكل متكرر في التفاوض بحسن نية، واستمرت في بناء سد لا يهدف إلى تعظيم الكفاءة ولا لمعالجة مخاوف دول المصب، مشيرا إلى أن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب يمكن، على سبيل المثال، أن يؤثر على 98% من المصريين وأن ذلك قد يبدو سببا للحرب.

ومضى روبين يقول إن الأحادية الإثيوبية للمياه ليست جديدة، فقد أدى بناؤها السدود من جانب واحد على حوض نهر أومو الذي يصب في بحيرة توركانا شمال كينيا إلى تدمير البحيرة المدرجة في قائمة اليونسكو، وفاقمت الجوع والصراع في المناطق المحيطة.

مع كينيا والصومال

كما اتخذت إثيوبيا، يقول روبين، إجراءات أحادية الجانب بشأن نهري جوبا وشبيلي اللذين يرويان جنوب غرب الصومال ويعتبران من المصادر الرئيسية للمياه العذبة في الصومال. وأدت تلك الإجراءات إلى الإضرار بتلك الجارة في أمنها المائي والغذائي.

وقال إن المسؤولين الإثيوبيين يجادلون بأنهم يستطيعون اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، لكن هذا يتعارض مع المعايير الدولية، التي تتطلب التشاور المسبق مع الدول المشاطئة.

وأضاف أن الموقف الإثيوبي مجرد هراء، لأن توليد الطاقة في إثيوبيا واحترام حقوق دول المصب لا ينبغي أن يكونا متعارضين.

واختتم الكاتب أن آبي أحمد يمكنه التنقل حول العالم لتملق الذين لديهم معرفة محدودة عنه وعن إثيوبيا، لكن الناس في إثيوبيا وشرق أفريقيا يرون أنه يسعى لتعزيز شخصه والتوسع الإثيوبي، وقد حان الوقت لأن تراه الولايات المتحدة والعالم الغربي وجامعة الدول العربية والعدد المتزايد من الديمقراطيات الأفريقية بالطريقة نفسها وتعامله وفقا لذلك.