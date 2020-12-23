البث الحي
سياسة|إسرائيل

نائب عربي يوبخ مسؤوليْن إماراتيين شاركا في اجتماع بالكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي صادَق مؤخرا على اتفاقية تطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب (الجزيرة)
الكنيست الإسرائيلي صادَق مؤخرا على اتفاقية تطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب (الجزيرة)
22/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202012:44 AM (مكة المكرمة)

وبخ النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي سامي أبو شحادة مسؤوليْن إماراتيين زارا الكنيست اليوم الثلاثاء، وشاركا لاحقا في اجتماع لجنة الاقتصاد البرلمانية عبر تقنية الفيديو، وتناول الاجتماع ما تعرف "بأرباح الجمهور من الغاز".

وقال أبو شحادة مخاطبا الوفد الإماراتي "هل أنت مدرك ما تفعله؟ أم أنك لم تفهم حيثيات خطاب التطبيع؟"

وأضاف "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من المشاكل، إلا أن الأخلاق تلعب دورا. حتى لو كانت هناك أبعاد اقتصادية معينة تبقى الأخلاق أساسا"، وتابع "إن لم تستح فافعل ما شئت".

وأوضح أنه أراد تنبيه المسؤول الإماراتي إلى مدى خطورة الموقف، مضيفا -بتهكم- "كنت أعتقد أن الإمارات محسوبة على العرب".

وقال إن أي اتفاق مع دولة الاحتلال غير شرعي، ويعد مجرَّما وفقا للقانون الدولي.

وختم أبو شحادة بالقول "عيب، إنها بالعربية تقال هذا عيب". وعلى خلفية ذلك تم إخراج أبو شحادة من الجلسة بأمر من رئيسها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

المساعدات العسكرية وحقوق الإنسان بمصر.. مواقع التواصل تتفاعل مع قرار الكونغرس وتصريحات ترامب

ترامب (يسار) يستقبل السيسي في البيت الأبيض بحميمية (الجزيرة)

تحقيقات فرنسية في شبهات مكاسب غير مشروعة لعائلة الرئيس اليمني الراحل

علي صالح تولى رئاسة اليمن أكثر من 3 عقود (رويترز)

ميدل إيست آي: فاتورة الإنفاق الأميركي.. 5 هدايا لإسرائيل

تشريع الكونغرس يفرض شروطا صارمة على مساعدة السلطة الفلسطينية (رويترز)

استهدفت روسيا.. إليك أبرز العقوبات الأميركية والأوروبية

العلم الروسي أمام السفارة الأميركية في موسكو (رويترز)
الأكثر قراءة

وصف قانون الميزانية بوصمة عار.. ترامب يتهم الجيش المصري بصرف أموال المساعدات الأميركية لشراء معدات عسكرية روسية

الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر بتحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين (وكالة الأناضول)

وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يؤكد أهمية إطلاق نظام أمن جماعي في الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

في الطائرة والسيارة والفندق.. أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر

إذا قررت أن تحلق في السماء، فضع في اعتبارك أن البقاء بأمان على متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد ارتداء الكمامة (الألمانية)

استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع

أفراد الشرطة كانوا في مهمة للاستجابة لبلاغ عن عنف منزلي (غيتي-أرشيف)