نائب عربي يوبخ مسؤوليْن إماراتيين شاركا في اجتماع بالكنيست الإسرائيلي

وبخ النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي سامي أبو شحادة مسؤوليْن إماراتيين زارا الكنيست اليوم الثلاثاء، وشاركا لاحقا في اجتماع لجنة الاقتصاد البرلمانية عبر تقنية الفيديو، وتناول الاجتماع ما تعرف "بأرباح الجمهور من الغاز".

وقال أبو شحادة مخاطبا الوفد الإماراتي "هل أنت مدرك ما تفعله؟ أم أنك لم تفهم حيثيات خطاب التطبيع؟"

وأضاف "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من المشاكل، إلا أن الأخلاق تلعب دورا. حتى لو كانت هناك أبعاد اقتصادية معينة تبقى الأخلاق أساسا"، وتابع "إن لم تستح فافعل ما شئت".

وأوضح أنه أراد تنبيه المسؤول الإماراتي إلى مدى خطورة الموقف، مضيفا -بتهكم- "كنت أعتقد أن الإمارات محسوبة على العرب".

وقال إن أي اتفاق مع دولة الاحتلال غير شرعي، ويعد مجرَّما وفقا للقانون الدولي.

وختم أبو شحادة بالقول "عيب، إنها بالعربية تقال هذا عيب". وعلى خلفية ذلك تم إخراج أبو شحادة من الجلسة بأمر من رئيسها.