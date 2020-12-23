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"لم نسمح بانتهاك شرف أشقائنا".. أردوغان يتطلع لصفحة جديدة مع أميركا وأوروبا ويتناول تدخلات تركيا الخارجية

الرئيس التركي شدد على أن بلاده لا يمكن أن تدير ظهرها للغرب أو الشرق (الأناضول)
الرئيس التركي شدد على أن بلاده لا يمكن أن تدير ظهرها للغرب أو الشرق (الأناضول)
23/12/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه يأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع أميركا وأوروبا بحلول العام الجديد، وأشاد في ذات بتدخلات بلاده في الخارج، وشدد على أنها لا ترضخ للعقوبات والابتزاز.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن بلاده واجهت مقاييس مزدوجة في أزمة شرق المتوسط، وفي قضية شراء صواريخ "إس-400" الروسية.

وكرر الرئيس التركي أمله في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي "من العمى الإستراتيجي المتمثل بمحاولة إبعاد تركيا".

وأكد أن التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، متعدد الجوانب، ليس بديلا عن الروابط المتجذرة مع الولايات المتحدة. وقال أيضا إن أنقرة لا يمكن أن تدير ظهرها لا للشرق ولا للغرب.

وشدد أردوغان على أنه، بالتزامن مع تطوير العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، فإن تركيا لا يمكنها أبدًا إهمال العالم العربي وآسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وأعرب عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي الجديد (جو بايدن) سيولي الأهمية المطلوبة للعلاقات مع تركيا، مؤكدًا عدم وجود أي أحكام مسبقة وعداوة وخصومة لأحد لديهم.

دفع الثمن بدون انحناء
وقال أردوغان "واجهنا مسائل معقدة للغاية في منطقة واسعة تمتد من شرقي المتوسط إلى ليبيا ومن سوريا إلى قره باغ، ورغم كبر التهديدات التي واجهناها إلا أننا لم نسمح بانتهاك شرف أشقائنا ومصالح بلدنا وحقوق شعبنا العزيز، ومن أجل الدفاع عن مصالح تركيا دفعنا الثمن وعانينا المصاعب ولكننا لم ننحنِ أمام الظالمين".

وأشار إلى أن تركيا زرعت الأمل للمظلومين والمضطهدين من أفريقيا إلى آسيا، بفضل سياستها المبدئية والحازمة والقائمة على الضمير، حسب وصفه.

وشدد أردوغان على أن "الهجمات ضد تركيا تزداد عنفًا كلما علا نجمها" مضيفًا "حقيقة تركيا، التي بدأت بوضع قواعد اللعبة بشكل فعال على الساحة الدولية، تزعج من يتغذون على الفوضى والصراعات".

الإرهاب والهجرة والديمقراطية
وأكد الرئيس التركي أن بلده العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي "يقاتل التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم الدولة" في مناطق جغرافية مختلفة.

وأوضح أن تركيا تتحمل العبء الأكبر فيما يخص مشكلة الهجرة غير النظامية، قائلًا "أنقذنا شرف الديمقراطية عبر دعم الحكومة الشرعية ضد الانقلابيين في ليبيا، وأمنّا حدودنا من خلال العمليات العسكرية شمالي سوريا، وساعدنا في الحفاظ على وحدة تراب سوريا، وقدمنا إسهامات من أجل عودة الصومال لاستقراره بعد أن أدار العالم كله ظهره له".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا بصفتها أكثر بلد قدم مساعدات إنسانية في العالم، مقارنة بدخلها القومي، تحملت أكبر مسؤولية باسم المجتمع الدولي.

وفي ذات الوقت، قال الرئيس إن على الجميع أن يدرك أن "تركيا لا ترضخ للعقوبات والابتزاز".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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