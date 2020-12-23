تونس تقول إنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل

قالت تونس إنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل، وإن موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية. وذلك في أول تعليق لها عقب تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل.

وانضم المغرب إلى البلدان العربية التي اتخذت خطوة التطبيع مع إسرائيل، ووصل وفد إسرائيلي الثلاثاء إلى المملكة المغربية، في أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية "إذ تحترم تونس المواقف السيادية لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية".

وأضاف البيان أن الموقف نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

ويدحض موقف تونس تكهنات غربية بأنها ستكون على قائمة المطبعين تحت ضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين عن مصادر قريبة من الإدارة الأميركية قولها إن تونس وسلطنة عمان قد تكونان من الدول التي ستلحق بركب المطبعين مع إسرائيل.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر الثلاثاء بيانا حذر فيه السلطات من الإقدام على التطبيع مع إسرائيل، وأكد رفضه القاطع للتقارب "مع العدو الصهيوني تحت أي ذريعة"، وشدد على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب التونسي.

وجاء في البيان "تروج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخرا برعاية فرنسية وأميركية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية".