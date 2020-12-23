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العراقيل لا تزال قائمة.. الحريري يلتقي عون ويؤكد ضرورة تشكيل حكومة خبراء قبل نهاية العام

الحريري (يمين) التقى عون 14 مرة خلال شهرين لبحث تشكيل الحكومة (رويترز)
الحريري (يمين) التقى عون 14 مرة خلال شهرين لبحث تشكيل الحكومة (رويترز)
23/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202008:36 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الأربعاء إن بعض التعقيدات لا تزال تعترض تشكيل الحكومة الجديدة، وإنه ينبغي العمل على تشكيلها قبل نهاية العام.

وعقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، لفت الحريري إلى اتفاقهما على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة من اختصاصيين، لوقف الانهيار في البلاد.

وأضاف الحريري أن سبب الخلاف القائم هو انعدام الثقة بين الأطراف السياسية في لبنان.

وهذه المرة الـ14 التي يلتقي فيها عون مع الحريري لبحث تشكيل الحكومة، منذ تكليف الأخير قبل شهرين.

تحولات

وبددت تصريحات الحريري أجواء تفاؤل سادت في الساعات الأخيرة، بعد أن كشفت مصادر مقربة من الرئيس عون أن توزيع الحقائب الوزارية بالحكومة المقبلة بات وشيكا.

وكان الحريري التقى عون أمس الثلاثاء، وقال "إن اللقاء كان إيجابيا وهناك انفتاح كبير، وسيكون هناك لقاء الأربعاء، لننتج صيغة لتشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد".

وقال مصدرمطلع "هناك إرادة لدى الطرفين بالوصول إلى تأليف حكومة، لكن لا تزال هناك عُقد، جزء منها متعلّق بالرئيسين وهما يستطيعان حلّها بالتفاهم، كما أنّ هناك عُقدا أخرى ليست متعلّقة بالرئيسين وهناك صعوبة بتجاوزها"، دون مزيد من التفاصيل.

فيتو رئاسي

يذكر أن الحريري صرح مطلع الشهر الجاري بأنه قدّم لعون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي.

إلا أن الرئيس اللبناني أعلن مؤخرا اعتراضه على تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية.

ويتم تأليف الحكومة بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

وعجز لبنان عن تشكيل حكومة إنقاذ منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، الذي أدى لمقتل المئات وجرح الآلاف ودفع حكومة حسان دياب للاستقالة.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلّف عون رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار الدبلوماسي مصطفى أديب عن المهمة، بعد تعثر مساعيه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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