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أكسيوس: خلافات كبيرة بين ترامب وعدد من كبار المسؤولين بسبب رفضهم إلغاء نتائج الانتخابات

موقع أكسيوس قال إن ترامب على خلاف مع نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز (رويترز)
موقع أكسيوس قال إن ترامب على خلاف مع نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز (رويترز)
23/12/2020

أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) بوجود خلافات كبيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، بسبب رفضهم دعم نظريات المؤامرة أو أي محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الموقع -نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة- أن قائمة الأشخاص الذين يختلف معهم ترامب تضم نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ متش ماكونيل.

ونقل الموقع عن مصدر تحدث إلى ترامب أن الرئيس ينظر إلى نائبه بنس على أنه لا يكافح بما يكفي من أجله.

ويضيف الموقع أن ترامب يعتقد أن من حوله ضعفاء ويفتقدون للولاء، وأنه يسعى بشكل متزايد للوثوق في الأشخاص الذين يحثونه على قلب نتيجة الانتخابات.

ونقل عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أنهم يحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن الجناح الغربي، حيث المكتب البيضاوي.

عفو رئاسي

من جهة أخرى، أصدر الرئيس الأميركي عفوا عن 15 شخصا قبل نهاية ولايته الحالية.

وشمل العفو نائبين جمهوريين سابقين، إضافة إلى محام هولندي وجورج بابادوبولوس مستشار السياسة الخارجية لحملة ترامب الانتخابية سنة 2016، وكانا محور التحقيق في تدخل روسيا المفترض.

وكان بابادوبولوس أقر بالكذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بشأن أهمية اتصالاته مع أشخاص قالوا إن لهم صلات وثيقة مع مسؤولين روس كبار.

كما عفا ترامب عن نيكولاس سلاتن، وهو مسلح في مليشيا "بلاك ووتر"، وكان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لتورطه في مجزرة ساحة النسور في العراق.

المصدر : أكسيوس + الجزيرة + وكالات

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