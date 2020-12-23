جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية، وسط أنباء عن خلاف مع مساعديه، ومع اقترابه تسليم السلطة بدأ ترامب بتعيين مستشاريه في مجالس إدارات عامة.

وقال ترامب إنه سيسلك كل المسارات القانونية والدستورية لوقف سرقة الانتخابات، متهما الديمقراطيين في الولايات المتأرجحة باستخدام جائحة كورونا لخرق قواعد التصويت وتزوير الانتخابات، التي كانت نتائجها في صالحه، وأضاف أن من مهامه كرئيس هي الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

من جهته، طالب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن إدارة ترامب بتسهيل نقل السلطة، وحمّل الإدارة المنتهية ولايتها مسؤولية عدم جعل الأمن الإلكتروني أولوية لها، في إشارة إلى الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له هيئات حكومية أميركية.

وكان موقع إكسيوس (Axios) أفاد بوجود خلافات كبيرة بين ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، بسبب رفضهم دعم نظريات المؤامرة أو أي محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الموقع -نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة- أن قائمة الأشخاص الذين يختلف معهم ترامب تضم نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ متش ماكونيل.

ونقل عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أنهم يحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن الجناح الغربي، حيث المكتب البيضاوي.

ورغم فشل جميع الدعاوى القضائية التي قدّمها تقريبا، والمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في كل ولاية، يواصل الرئيس الجمهوري التأكيد أنه فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من دون أن يقدم أي دليل.

تعيين مستشاريه

ومع اقتراب تسليم السلطة إلى بايدن في الـ20 من الشهر المقبل، عيّن ترامب الثلاثاء العديد من مستشاريه المقرّبين في مجالس إدارة مؤسسات عامة، في مؤشر إلى أنه يستعد لترك السلطة رغم استمرار رفضه الإقرار بهزيمته.

فقد عين سفيره السابق في ألمانيا ريتشارد غرينيل الذي يُعتبر أحد أكثر المدافعين عنه حماسة في وسائل الإعلام، في مجلس أمناء النصب التذكاري لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، في واشنطن.

أما مستشارته المقربة هوب هيكس التي كانت تعمل في منظمة ترامب قبل انضمامها إلى الحملة الرئاسية الأولى للملياردير الجمهوري منذ 2015 عندما كانت تبلغ من العمر 26 عاما فقط، فستنضم إلى مجلس إدارة منحة فولبرايت، وهو برنامج مِنَح للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة والطلاب الأميركيين في الخارج.

وستلتحق المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بالمجلس الوطني للعلوم التربوية، وهو هيئة استشارية.

ووفق بيان يتضمن تعيين أكثر من 40 شخصية تضاف إلى تعيينات أخرى في الأسابيع الماضية، عيّن ترامب المدعية العامة السابقة لجورجيا بام بوندي في مجلس إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن.

عفو عن محكومين

وفي الأثناء، أصدر ترامب الثلاثاء قرارات عفو عن 15 شخصا، بينهم شخصان مرتبطان بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 وأفراد متورطون في فضيحة شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر في العراق.

وشمل العفو نائبين جمهوريين سابقين، إضافة إلى محام هولندي، وجورج بابادوبولوس مستشار السياسة الخارجية لحملة ترامب الانتخابية سنة 2016، وكانا محور التحقيق في تدخل روسيا المفترض.

وكان بابادوبولوس أقر بالكذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بشأن أهمية اتصالاته مع أشخاص قالوا إن لهم صلات وثيقة مع مسؤولين روس كبار.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر ترامب عفواً عن مايكل فلين، مستشاره السابق للأمن القومي، المتورط أيضًا في القضية نفسها.