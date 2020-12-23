استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع

أكدت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء مقتل 3 من أفرادها بالرصاص في وسط البلاد وإصابة رابع، بعد أن وصلوا إلى منزل في استجابة لبلاغ عن عنف منزلي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أفراد الشرطة كانوا في مهمة إثر تلقي مكالمة تفيد بحدوث عنف أسري حين أطلق رجل عمره 48 عاما -وصفته بأنه مختل عقليا- النار عليهم وهم يحاولون إنقاذ سيدة لجأت إلى سطح منزل قرب قرية سان جوست.

وأكد رئيس البلدية فرانسوا شوتار ما ذكرته الوكالة قائلا إنهم قُتلوا لدى وصولهم للموقع المذكور قرب منطقة بوي دو دوم بوسط فرنسا.

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء، أبلغ شرطيان بأعمال عنف ضد زوجة. وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثرا بجروحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى.

وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، كما صرح مكتب المدعي العام في منطقة كليرمون فيران الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن "7 من أفراد القوات الخاصة على الأقل موجودون في الموقع واتخذت إجراءات وقائية مشددة نظرا لخطورة الرجل".

ويبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال.