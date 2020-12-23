المساعدات العسكرية وحقوق الإنسان بمصر.. مواقع التواصل تتفاعل مع قرار الكونغرس وتصريحات ترامب

ربما تكون بداية جيدة لموقف أميركي أكثر توازنا، هكذا استقبل نشطاء ومغردون في مواقع التواصل الاجتماعي، ربط الكونغرس الأميركي جزءا من المعونة العسكرية لمصر بالتقدم في ملف حقوق الإنسان.

وكان الكونغرس الأميركي قد مرر أمس، الثلاثاء، ضمن قانون ميزانية الإنفاق الحكومي للعام المقبل، المساعدات العسكرية المعتادة إلى مصر، والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار؛ لكن الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر من 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر مع تحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين ومن الأقليات الدينية.

ونص بند في القانون على تجميد 75 مليون دولار إلى حين أن يرفع وزير الخارجية الأميركي تقريرا لإطلاع المشرعين على التقدم المحقق من القاهرة في مجال الإفراج عن السجناء. كما ربط بند آخر الإفراج عن 225 مليون دولار من المنحة بتعزيز مبدأ سيادة القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يشمل حماية الأقليات الدينية.

وقد اعتبر موقع مبادرة الحرية أن المشرعين وجهوا رسالة قوية لمصر مفادها؛ أن استخدامها الممنهج للاحتجاز لإسكات النشطاء والصحفيين لا يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال مغردون إن القرار يمكن أن يكون إشارة قوية للنظام المصري للانتباه إلى الانتهاكات المتواصلة في ملف حقوق الإنسان.

واعتبر نشطاء أن القرار ربما يعيد التوازن للسياسة الأميركية تجاه مصر، وليس معناه معاداة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكن يمكن أن تعيد الإدارة الجديدة الاعتبار لقضايا حقوق الإنسان، وتكبل يد النظام وتمنعه من التغول في الانتهاكات.

الكونغرس الأميركي يشترط إحراز تقدم بحقوق الإنسان في #مصر لصرف 300 مليون دولار من المساعدات pic.twitter.com/iOSSUCxFa2 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 23, 2020

الكونجرس الأمريكي يقر حزمة المساعدات السنوية الى مصر بقيمة ١.٣ مليار دولار ولكن تم ربط ٧٥ مليون دولار بشرط التزام مصر بالافراج عن المعتقلين السياسيين تم ربط ٢٢٥ مليون دولار بشرط اثبات النظام المصري جهوده في احترام حقوق الانسان وتطبيق الديموقراطية بداية جيدة سيكون لها ما بعدها — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 22, 2020

بعد إشتراط الكونجرس تقدم مصر ف ملف حقوق الإنسان لتقديم المساعده التي تقدر ب ٣٠٠ مليون دولار

إنتظروا قريبا بإذن الله الإفراج عن عدد غير قليل من المعتقلين — أّحٌمَدِ الَمَصٌريِّ (@A__ok1810) December 23, 2020

الكونجرس الأمريكى يشترط إحراز تقدم بحقوق الإنسان فى مصر لصرف 300 مليون دولار من المساعدات العسكريه

الان نستطيع أن نقول ان بايدن تولى الحكم في امريكا وعودة الحرب البارده بين نظام اوباما والقاهره مرة اخرى نعم نظام اوباما وهيلارى والديمقراطيين

مش ملاحظين ان الدنيا هاجت اوى من 👇 pic.twitter.com/cTwjs8B3L8 — NONA AL_SiSi ‏‎‎𓈖𓅃𓂧𓇌𓅃 ⲛⲁⲇⲓⲁ ‎‎‏‎‎ ‏‎‎‏ (@NadiaMa14905909) December 23, 2020

جدل السلاح الروسي

وفي سياق متصل، شهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع اتهام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الجيش المصري باستخدام الأموال الأميركية في شراء أسلحة روسية.

وانتقد ترامب -في مقطع مصور على تويتر- بند المساعدات الخارجية في الميزانية الجديدة البالغة 892 مليار دولار، وقال إنه يبدد أموال الأميركيين، وضرب ترامب مثالا على ذلك بالمساعدات الأميركية التي تذهب كل عام إلى مصر.

في المقابل اعتبر المدير السابق للشؤون المعنوية بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، أن اتهامات ترامب لمصر تفتقر إلى المصداقية والموضوعية.

وفي تصريحات لقناة "روسيا اليوم" (RT)، أضاف فرج أنه من المعروف أن المعونة العسكرية الأميركية، لا تدخل الخزينة المصرية أساسا، وهذا من بنود الاتفاق، موضحا أن أموال المعونة تستخدم لشراء معدات عسكرية أميركية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.

وأعرب اللواء فرج عن استغرابه من عدم علم ترامب بهذه التفاصيل، مستدركا "أو أنه يعلم الحقيقة ويغض الطرف عنها"، مضيفا أن ترامب لم يصدر تصريحات مماثلة عند شراء مصر أسلحة من فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا، مضيفا أنها الحساسية المعهودة حيال تطور العلاقات بين أي دولة مع روسيا .

واعتبر فرج أن ترامب يريد أن يدلي بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل مغادرته البيت الأبيض؛ كي يظل في المشهد السياسي والإعلامي حتى بعد مغادرته السلطة.

وقال مغردون إن تصريحات ترامب هي شيء أميركي داخلي للاستهلاك المحلي، وليس لها تأثير على السياسة الخارجية والعلاقات مع مصر.

لكن مناصرين للنظام المصري اعتبروا تصريحات ترامب تأتي في سياق ضغط أميركي على مصر؛ بسبب ما اعتبروه موقفا مصريا غير متفاعل مع حملة التطبيع، التي تشهدها المنطقة العربية مع إسرائيل، وهو ما سخر منه آخرون مذكرين بعبارات التثمين التي وجهها السيسي عند إعلان التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان.

"1.3 مليار دولار لمصر".. #ترمب ينتقد صرف الكونغرس مساعدات للقاهرة ويتهم الجيش بشراء أسلحة روسية بها pic.twitter.com/KE7pTVtXUu — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 23, 2020

ترامب : يجب ايقاف المساعدات الماديه لمصر.

ترامب : المساعدات ما هي الا تبديد لأموال الامريكيين.

فين باه الاعلاميين اللي كانوا بيلطموا ويصوتوا ايام الانتخابات؟

انتم امته هتفهموا ان مكانه وكرامة مصر ضاعت علي ايد الجنرال المهزء ده؟ pic.twitter.com/MiawOWRdRa — mohamed💪 abdelrahman👈 (@mohamed23404202) December 23, 2020

الرد المناسب على رفض ترامب المساعدات لمصر باعتبارها تبديدا لأموال الأمريكيين يكون باعلان الجنرال رفض قبول أي مساعدات أمريكية — سليم عزوز (@selimazouz1) December 23, 2020