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تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا 18 شهرا

البرلمان وافق على مذكرة رئاسية توضح أهمية تواجد القوات التركية في ليبيا (الجزيرة)
البرلمان وافق على مذكرة رئاسية توضح أهمية تواجد القوات التركية في ليبيا (الجزيرة)
22/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202001:26 AM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة في أنقرة بأن البرلمان التركي صادَق على مذكرة الرئاسة التركية المتعلقة بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا، اعتبارا من الثاني من يناير/كانون الثاني القادم.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية؛ قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأوضحت أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي، لافتة إلى أن ما يُعرف "بالجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر" بدأ في الرابع من أبريل/نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.

وأكدت المذكرة أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وشددت المذكرة على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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