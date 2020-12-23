البث الحي
سياسة|إسرائيل

الرابعة خلال عامين.. انتخابات مبكرة بإسرائيل في مارس المقبل بعد حل الكنيست

22/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202010:36 AM (مكة المكرمة)

تجري في إسرائيل انتخابات مبكرة في 23 مارس/آذار المقبل، بعد فشل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الثلاثاء في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الميزانية، وهو ما استدعى حله.

وأعلن رئيس الكنيست حله في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، في جلسة نقلها التلفزيون على الهواء، قائلا إن إجراء انتخابات مبكرة بات تلقائيا نظرا لإخفاق البرلمان في إقرار الميزانية.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة في إسرائيل خلال عامين، وجاءت بعدما فشل حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشريكه في الائتلاف الحاكم "أزرق-أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس؛ في تمرير قانون لتأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين.

وقال نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء "لم يكن الليكود يريد انتخابات، وصوتنا مرارا وتكرارا ضدها"، ووعد بأن حزبه سيفوز فيها.

نتنياهو (يسار) وغانتس شكلا حكومة ائتلافية في مايو/أيار الماضي بعد 3 انتخابات (رويترز)

وكان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لإقرار الميزانية وفق القانون (بعد 100 يوم كحد أقصى على تشكيل الحكومة) في 25 أغسطس/آب الماضي، إلا أن الكنيست أدخل تعديلا على القانون وتم تأجيل الموعد النهائي إلى 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وخلال تلك الفترة، ساد الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الميزانية؛ إذ أراد الأول إقرارها لمدة عام، في حين أصر غانتس على أن يكون ذلك لعامين بموجب الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما في أبريل/نيسان الماضي، والذي بناء عليه تم تشكيل الحكومة بعد ذلك بشهر واحد.

وتبدأ حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في وقت يواجه فيه نتنياهو غضبا شعبيا بسبب النهج الذي اتبعه في التصدي لأزمة كورونا، إضافة إلى متابعته أمام القضاء بتهمة الفساد.

وكان نتنياهو وغانتس شكلا حكومة وحدة في مايو/أيار الماضي بعد 3 انتخابات غير حاسمة منذ أبريل/نيسان 2019، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إقرار الميزانية، وهي خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق يتسلم بموجبه غانتس السلطة من نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

توجه لانتخابات مبكرة بعد تصويت الكنيست لحل نفسه.. الحكومة الائتلافية في إسرائيل على شفا الانهيار

اقتربت إسرائيل أمس الأربعاء من إجراء رابع انتخابات عامة في غضون عامين بعدما ساند بيني غانتس -الشريك الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم- تحركا من جانب المعارضة لحل الكنيست (البرلمان).

المزيد من سياسة

المساعدات العسكرية وحقوق الإنسان بمصر.. مواقع التواصل تتفاعل مع قرار الكونغرس وتصريحات ترامب

ترامب (يسار) يستقبل السيسي في البيت الأبيض بحميمية (الجزيرة)

تحقيقات فرنسية في شبهات مكاسب غير مشروعة لعائلة الرئيس اليمني الراحل

علي صالح تولى رئاسة اليمن أكثر من 3 عقود (رويترز)

ميدل إيست آي: فاتورة الإنفاق الأميركي.. 5 هدايا لإسرائيل

تشريع الكونغرس يفرض شروطا صارمة على مساعدة السلطة الفلسطينية (رويترز)

استهدفت روسيا.. إليك أبرز العقوبات الأميركية والأوروبية

العلم الروسي أمام السفارة الأميركية في موسكو (رويترز)
الأكثر قراءة

وصف قانون الميزانية بوصمة عار.. ترامب يتهم الجيش المصري بصرف أموال المساعدات الأميركية لشراء معدات عسكرية روسية

الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر بتحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين (وكالة الأناضول)

وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يؤكد أهمية إطلاق نظام أمن جماعي في الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

في الطائرة والسيارة والفندق.. أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر

إذا قررت أن تحلق في السماء، فضع في اعتبارك أن البقاء بأمان على متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد ارتداء الكمامة (الألمانية)

استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع

أفراد الشرطة كانوا في مهمة للاستجابة لبلاغ عن عنف منزلي (غيتي-أرشيف)