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وفد أميركي إسرائيلي يصل إلى العاصمة المغربية

جانب من وصول الوفد الأميركي الإسرائيلي إلى العاصمة المغربية الرباط (الأناضول)
جانب من وصول الوفد الأميركي الإسرائيلي إلى العاصمة المغربية الرباط (الأناضول)
22/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202001:00 AM (مكة المكرمة)

وصلت إلى مطار العاصمة المغربية الرباط عصر اليوم الثلاثاء أول رحلة تجارية بين إسرائيل والمغرب، وتحمل على متنها وفدين من أميركا وإسرائيل.

ويرأس الوفد الأميركي جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس ترامب، ويرافقه رئيس مجلس الأمن القومي الإٍسرائيلي مائير بن شباط وعدد من المستشارين.

وكان كوشنر قال قبيل مغادرة الوفدين "هذه الرحلة هي أول رحلة جوية مباشرة لطائرة إسرائيلية تجارية، وستعزز التاريخ والثقافة بين المغرب وإسرائيل".

ونقل مراسل الجزيرة في الرباط أنه من المقرر أن يتوجه الوفدان إلى ضريح الملك الراحل محمد الخامس بالرباط.

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن قبل أسبوعين استئناف العلاقات مع إسرائيل، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن برنامج الزيارة يشمل لقاء مع الملك محمد السادس وعرض إنجازات إدارة ترامب في دبلوماسية الشرق الأوسط، قبل أسابيع من وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض خلفا لترامب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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