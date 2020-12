مخاوف من "ووهان أوروبية".. هذه تفاصيل الهروب الكبير من لندن بعد طفرة كورونا

بعد أن كانت مدينة الأحلام لكل راغب في قضاء عطلة نهاية السنة، تحولت العاصمة البريطانية (لندن) إلى مدينة معزولة عن العالم، بعد ظهور طفرة جديدة أكثر انتشارا لفيروس كورونا، وحسب التقديرات الحكومية، فإن العاصمة الواقعة (جنوب شرقي البلاد) هي أكثر المناطق تضررا من تلك الطفرة.

وعاشت عاصمة الضباب -كما تلقب لندن- أجواء من الخوف والهلع، بعد إعلان الحكومة البريطانية إجراءات مشددة حولها، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتم إلغاء كل قرارات التخفيف من أجل الاحتفال بأعياد الميلاد، ما دفع الآلاف من سكان العاصمة للمغادرة قبل بداية قرارات منع التنقل.

وبدت الميادين والشوارع الرئيسية في العاصمة خالية، إلا من سيارات قليلة وبعض المارة، بينما أغلقت المتاجر أبوابها، وظلت زينة أعياد الميلاد بدون زوار، في مشهد يعيد للأذهان، بداية انتشار وباء كورونا قبل أشهر، والإغلاق الشامل الذي عاشه العالم.

أغلقت العشرات من الدول في العالم أجواءها في وجه الطائرات القادمة من بريطانيا، وخصوصا من مطارات لندن، التي باتت بؤرة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وهو ما أحدث حالة من الفوضى في مطار هيثرو الشهير، بعد إلغاء العشرات من الرحلات الجوية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لآلاف الأشخاص، وهم يتقاطرون على مطار هيثرو علهم يعثرون على رحلة جوية تضعهم خارج لندن، قبل أن تصبح معزولة عن العالم، وأغلب هؤلاء اضطروا للعودة بخفي حنين.

ولم يكن الوضع في محطات القطار في العاصمة بحال أفضل؛ بل شهدت جلها حالة تجمع غير مسبوق لآلاف المسافرين الراغبين في الخروج من لندن، قبل أن يفرض عليها الإغلاق، رغبة في قضاء أعياد الميلاد مع أسرهم وعائلاتهم بعيدا عن العاصمة، التي ستفتقد للاحتفال هذه السنة.

وحسب محمد رضا، الذي يضطره عمله للانتقال بين لندن ومدينة ليفربول، وشهد الرحلات الأخيرة الرابطة بين لندن وبقية المدن البريطانية، فإن الوضع "كان عبارة عن فوضى كبيرة، وكان من المستحيل ضمان التباعد الاجتماعي سواء في المحطة أو داخل القطار"، مضيفا أن أسرا كثيرة غامرت بالسفر خارج لندن.

RIP to England 🤯🦠 this is tonight in London St Pancras station!! People reporting that the tannoy is saying ‘please social distance but if you can’t just leave the train’. Wow 🤯🤯 @piersmorgan @BorisJohnson @MattHancock pic.twitter.com/lT0cLhESNL

— Andrew Neill (@AndrewNeill91) December 19, 2020