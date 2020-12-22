تداعيات القرصنة والتسميم.. روسيا تدين العقوبات الأميركية وتتخذ إجراءات انتقامية ضد مسؤولين أوروبيين

دانت روسيا اليوم الثلاثاء بشدة تعرضها لعقوبات أميركية جديدة بعد مزاعم تورط قراصنة روس في اختراق وكالات أميركية. وفي الوقت ذاته أعلنت موسكو إجراءات انتقامية ضد مسؤولين أوروبيين سبق أن فرضت دولهم عقوبات على روسيا على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا خطوة عدائية جديدة من قبل الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن.

وعبر عن أسف بلاده لتلك العقوبات، مضيفا أنها تعمل على إبعاد لحظة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تعد سيئة للغاية، حسب تعبيره.

وأضاف بيسكوف أن نهج العقوبات يجعل من الصعب على موسكو وواشنطن الخروج من التدهور الذي يضر العلاقات بينهما.

وقال "كل ركلة مثل هذه تدفعنا بعيدا عن نقطة التطبيع وتزيد من صعوبة الخروج من الحلقة المفرغة المضرة بالعلاقات الثنائية".

الدفاع والطيران والفضاء

وكانت الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات ضد روسيا ضمت وزارة الدفاع الروسية وجهاز الاستخبارات و9 شركات صناعية في قطاع الطيران والأسلحة والفضاء إضافة إلى مواطنين روس.

جاء ذلك على خلفية ما قالت واشنطن إنها جهات متورطة في نشاطات تتعارض مع المصالح الأميركية فيما يخص الأمن القومي والسياسة الدولية.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور قسطنطين كوساتشوف أن العقوبات الأميركية ضد قطاعات الطيران والتصنيع العسكري الروسية تظهر عجز واشنطن عن المنافسة النزيهة والعادلة مع المنافسين الجيوسياسيين، وأنها تثير الضحك والأسف في آن معاً، على حد تعبيره.

بدوره، وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف العقوبات الأخيرة ضد بلاده بأنها غير بناءة وتدمر ما تبقى من علاقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، وتعيق أية آفاق إيجابية للعلاقات بين البلدين.

إجراءات انتقامية

في الوقت ذاته أعلنت، روسيا الثلاثاء فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين رداً على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بعد التسميم المفترض للمعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني.

ويأتي الإعلان الروسي غداة نشر المعارض محادثة هاتفية يؤكد فيها أنه أوقع بعنصر من جهاز الأمن الفدرالي لروسيا الاتحادية لجعله يعترف بتسميمه.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها "وسعت قائمة الممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية". إلا أنها لم تنشر أسماءهم.

وكانت العقوبات الأوروبية استهدفا 6 شخصيات روسية، من بينهم رئيس جهاز الأمن الفدرالي لروسيا الاتحادية ألكسندر بورتنيكوف، "بذريعة مشاركتهم المزعومة في الحادثة المرتبطة بالمواطن نافالني".

واستدعت موسكو اليوم الثلاثاء ممثلين في سفارات فرنسا وألمانيا والسويد وأبلغتهم بالإجراءات الجديدة

وتقول الدول الثلاث إنها رصدت مادة سامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك في جسم المعارض الذي تلقى العلاج في مستشفى في ألمانيا.

وتتهم روسيا برلين وباريس وستوكهولم وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم تسليمها الملفات التي تُظهر وجود مادة نوفيتشوك في جسم نافالني، التي تمّ تطويرها لأغراض عسكرية في الحقبة السوفياتية.

وتؤكد أن نافالني لم يكن في جسمه أي سم عندما أُدخل إلى المستشفى في سيبيريا، وأنه لم يتمّ فتح أي تحقيق في روسيا بسبب غياب التعاون من جانب الأوروبيين.

واعتبرت ألمانيا أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضدها "غير مبررة"، وفق ما أعلن الثلاثاء مصدر في وزارة الخارجية الألمانية.

وأكد مصدر ألماني أن "هذا النوع من التدابير المضادة الروسية كان موجوداً في الماضي، لكنه يبقى غير مبرر من وجهة نظر الحكومة الألمانية".