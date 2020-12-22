مقعدان حاسمان بمجلس الشيوخ.. أكثر من 1.3 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في انتخابات الإعادة بولاية جورجيا

أدلى أكثر من 1.3 مليون ناخب في ولاية جورجيا بأصواتهم في التصويت المبكر في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، المقررة في 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي تحليل لبيانات الناخبين في جورجيا قالت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) إن الأرقام تعطي أفضلية للديمقراطيين في التصويت المبكر.

إلا أن الصحيفة أشارت في المقابل إلى أن الجمهوريين يقلّصون الفجوة مع احتدام المعركة الانتخابية على المقعدين، اللذين قد يقلبان الموازين ويحددان مصير إدارة بايدن وقدرتها على تنفيذ وعودها للعامين المقبلين.

وتشير المعطيات الحالية إلى تقدّم الحزب الجمهوري حاليا على الديمقراطيين بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 في مجلس الشيوخ، ما يعني أنهم بحاجة للفوز بأحد المقعدين المتبقيين على الأقل لضمان نسبة 51 الحاسمة.

وفي حال خسر الجمهوريون المقعدين لصالح الديمقراطيين سيتعادل الحزبان بنسبة 50/50 لكل منهما؛ لكن الديمقراطيين سيحظون قانونيا في هذه الحالة بالأغلبية بالنظر إلى الصوت المرجح، الذي تتمتع به رئيسة مجلس الشيوخ ونائبة الرئيس المنتخب، كامالا هاريس.

وقبل أسبوع توجه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى جورجيا لدعم مرشحيها الديمقراطيين، رافاييل وارنوك وجون أوسوف، لانتخابات الإعادة على مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.

وقد دعا بايدن آنذاك إلى طي صفحة الانتخابات الرئاسية، والسعي نحو الوحدة والتضامن.