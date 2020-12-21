كورونا.. السلالة الجديدة تربك بريطانيا وأوروبا تقيم لقاح "فايزر" وبايدن يتلقى التطعيم

تتسارع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، وبينما تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا اليوم الاثنين وسط حالة من التوتر بسبب السلالة الجديدة من الفيروس، تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية تقييم لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، في حين سيتلقى الرئيس الأميركي جو بايدن جرعة من التطعيم.

يأتي ذلك بينما وصلت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم، وفقا لموقع "ورلد ميتر" (Worldometers) المتخصص في رصد إحصاءات كورونا، إلى 77 مليونا و172 ألفا و352 إصابة عند الساعة 09:00 بتوقيت مكة المكرمة (06:00 بتوقيت غرينتش).

وقد بلغت أعداد المتعافين 54 مليونا و89 ألفا و674، وبلغت أعداد الوفيات مليونا و699 ألفا و644.

وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالوباء، سجلت السلطات الصحية 18 مليونا و267 ألفا و579 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 324 ألفا و869.

السلاوي: في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي سلالة من الفيروس تقاوم اللقاحات المتاحة (رويترز)

مراقبة شديدة

وفي الوقت الذي أعلن فيه عدد من الدول تفشي السلالة الجديدة من الفيروس على أراضيها، تُراقب السلطات الأميركية "بعناية شديدة" السلالة الجديدة التي تنتشر في المملكة المتحدة، لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن الأحد مسؤولون رفيعو المستوى في قطاع الصحة.

وقال كبير مستشاري برنامج التطعيم الحكومي منصف السلاوي لشبكة "سي إن ان" (CNN)، إن المسؤولين الأميركيين "لا يعرفون بعد" ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في الولايات المتحدة.

وأضاف "نحن بالطبع ندرس هذا الأمر بعناية شديدة"، مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي سلالة من الفيروس تقاوم اللقاحات المتاحة.

وتابع السلاوي "أعتقد أن هذه السلالة المحدّدة في المملكة المتحدة من غير المرجّح أن تُفلِت" من الاستجابة المناعية التي يوفرها اللقاح.

جونسون يترأس اجتماعا طارئا اليوم (الأناضول)

حالة من التوتر

وفي بريطانيا حيث يسود التوتر من الوضع الصحي وتداعياته، يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين اجتماع أزمة بشأن إمدادات المملكة المتحدة بعد قرار العديد من الدول بما فيها فرنسا، تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي قالت لندن إنها "خارجة عن السيطرة".

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية مساء الأحد إن جونسون "سيرأس غدا اجتماعا للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وخصوصا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها".

وأضاف أن "اجتماعات أخرى ستعقد ليلا وصباح غد (الاثنين) لضمان وضع خطط متينة".

ودفعت السلالة الجديدة من كورونا الحكومة البريطانية إلى إعادة فرض قيود على 16 مليون نسمة في لندن وجنوب شرق إنجلترا بسرعة الأحد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك للتلفزيون البريطاني، إن الفيروس "خارج عن السيطرة" في المملكة المتحدة، حيث تسبب بزيادة الإصابات ودخول المستشفيات.

وأضاف "سيكون من الصعب للغاية إبقاء الوضع تحت السيطرة حتى يتم تعميم لقاح"، ملمحا إلى أن القيود قد تستمر "شهرين" على الأقل.

توقيف الرحلات

وعلى غرار عدد من الدول الأوروبية، قررت فرنسا الجارة المباشرة للمملكة المتحدة الأحد تعليق جميع الرحلات من الأراضي البريطانية لمدة 48 ساعة، بعد ظهور هذا النوع من الفيروس الذي يعتبر أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70%.

وجاء هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وإيرلندا، تعكس حجم القلق في أوروبا.

من جهتها قررت كندا، على غرار العديد من الدول الأخرى، تعليق رحلات الركاب الآتية من المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الصحة الكندية إن البيانات الأولية "تشير إلى أن السلالة التي اكتُشفت في المملكة المتحدة قد تكون معدية بنحو أكبر"، غير أنها أضافت أنه "لا يوجد دليل حتى الآن على أن طفرات (سارس-كوف-2) تؤثّر على شدة الأعراض أو الاستجابة المناعية أو على فعالية اللقاح".

وأشارت كندا إلى أنها تعمل مع شركائها الدوليين، ولا سيما مع منظمة الصحة العالمية، "من أجل فهم أفضل لهذه السلالة وتداعياتها".

إيطاليا قلقلة من السلالة الجديدة للفيروس (رويترز)

دعوات وتعليق

وفي هذا السياق، أعلنت إيطاليا مساء أمس الأحد اكتشاف حالة إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس، مشيرة إلى أن المريض كان قد عاد مؤخرًا من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع أقاربه للحجر حاليا.

وبحسب وزير الصحة روبرتو سبيرانزا فإن "سلالة كورونا التي اكتُشفت مؤخرا في لندن مثيرة للقلق، وسيتعيّن التحقق منها بعمق من قبل علمائنا، وإلى أن يتمّ ذلك نختار المسار الأكثر حذرا".

من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية الأحد أعضاءها في الاتحاد الأوروبي إلى "مضاعفة قيودها" مع ظهور هذه السلالة.

كما دعت رئاسة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى اجتماع عاجل صباح اليوم الاثنين لتفعيل آلية الطوارئ الخاصة بمكافحة كورونا.

من جهتها، أعلنت الكويت تعليق حركة الطيران مع بريطانيا بدءا من الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.

كما قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من ليلة أمس.

وأعلنت إيران بدروها تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوعين بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

أما تركيا، فعلقت الرحلات الجوية من بريطانيا وهولندا والدانمارك وجنوب أفريقيا بشكل مؤقت.

اللقاح الذي تم تصنيعه بين شركتي "فايزر وبيونتك" تم اعتماده في عدد من الدول (غيتي إيميجز)

تقييم التطعيمات

وفي سياق متعلق بالتطعيمات، تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) في وقت لاحق اليوم تقديم تقييمها للقاح الذي تم تصنيعه بشكل مشترك بين شركتي فايزر وبيونتك، والذي من المتوقع أن يتم الموافقة عليه بشكل كبير مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإجراء حملات تطعيم شاملة.

ولم تدع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي أدنى شك في أنها تتوقع أن يحصل اللقاح على تقييم إيجابي.

وستمهد موافقة "إيما" الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي لبدء حملات تطعيم جماعية قبل بداية عام 2021.

ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يأتي هذا ضمن عملية تطعيم واسعة في الولايات المتحدة بدأت الأسبوع الماضي.