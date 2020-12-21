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بعد عرض تحقيق الجزيرة.. غارديان تسلط الضوء على استهداف هواتف صحفيين في الشبكة ببرنامج تجسس إسرائيلي

مقرّ مجموعة "إن إس أو" قرب تل أبيب (الفرنسية)
مقرّ مجموعة "إن إس أو" قرب تل أبيب (الفرنسية)
20/12/2020-|آخر تحديث: 21/12/202011:24 AM (مكة المكرمة)

نشرت صحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية تقريرا يستعرض ما كشفته آخر حلقة من البرنامج التحقيقي "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، مشيرة إلى تورط السعودية والإمارات في اختراق هواتف العشرات من صحفيي الجزيرة في هجوم إلكتروني غير مسبوق.

واستفسرت الغارديان من مجموعة "إن إس أو" (NSO) -وهي شركة تقنية في إسرائيل تنتج برنامج بيغاسوس للتجسس- لكن الشركة نفت مجددا مسؤوليتها عن تلك العمليات، وقالت "لا يمكننا الوصول إلى أي معلومات فيما يتعلق بهويات الأفراد الذين يستخدم نظامنا لإجراء المراقبة عليهم".

وأضافت الشركة الإسرائيلية أنها عندما تتلقى أدلة موثوقة على إساءة استخدام البرنامج، فإنها تتخذ جميع الخطوات اللازمة وفقا لإجراءات التحقيق.

وبما أن البرنامج التجسسي تمكن من اختراق هواتف "آيفون"، فقد قالت شركة آبل -في بيان- إن الهجوم كان موجها بشكل كبير من قبل حكومات ضد أفراد معينين، مضيفة أنها تحث العملاء دائما على تنزيل أحدث إصدار من البرامج لحماية أنفسهم وبياناتهم.

وذكرت الصحيفة أن مقدم برنامج "ما خفي أعظم" تامر المسحال كان أحد المستهدفين ببرنامج الاختراق، وكذلك الصحفية التابعة لتلفزيزن العربي والمقيمة في لندن رانية الدريدي.

وقالت الدريدي لصحيفة الغارديان إنها صدمت من اكتشاف هذا الاختراق، حيث لم تعد هناك حياة خاصة بعد الآن، إذ يسمح هذا البرنامج للجهة المخترقة بالاطلاع على كل ما يتضمنه الهاتف من مكالمات وصور ومقاطع فيديو، ويمكنه تشغيل الميكروفون للتنصت أيضا.

وأضافت أنها تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات، معتقدة أنها ربما تكون مستهدفة لأنها تثير مواضيع حساسة في برنامجها، أو لأن لديها زميلا مقربا يُعرف عنه أنه ناقد صريح لحكومتي السعودية والإمارات.

وأوضحت الصحيفة أنها طلبت من سفارة السعودية في لندن وسفارة الإمارات في واشنطن التعليق، غير أنها لم تتلق أي رد.

المصدر : غارديان

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