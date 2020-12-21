سلالة كورونا الجديدة تحاصرها.. هذه الدول علّقت رحلاتها الجوية إلى بريطانيا

علقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة"، كما شملت القيود في بعض الأحيان بلدانا أخرى تم فيها اكتشاف السلالة الجديدة، مثل جنوب أفريقيا والدانمارك.

وفيما يلي الدول التي أعلنت حظر السفر حتى الآن:

فرنسا

علقت فرنسا منذ منتصف ليل أمس الأحد جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة، بما في ذلك الرحلات "المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديدية"، ويأتي الحظر المفروض على كل الشحنات باستثناء البضائع بدون مرافقين.

ألمانيا

أوقفت ألمانيا جميع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا منذ منتصف ليل أمس، على أن يستمر هذا الحظر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول في مرحلة أولى.

يحظر دخول المواطنين من بريطانيا عن طريق البحر أو السكك الحديدية أو البر إلى ألمانيا.

إيطاليا

قررت إيطاليا -التي تم فيها رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيرا من بريطانيا- تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.

منعت دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك في الأيام الـ14 الماضية، ويجب أن يخضع أي شخص موجود حاليا في إيطاليا وسافر أخيرا من بريطانيا لفحص فيروس كورونا المستجد.

روسيا

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها ستعلق كل الرحلات الجوية لمدة أسبوع مع بريطانيا منذ منتصف ليل اليوم.

أيرلندا

أعلنت دبلن منع جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل أمس ولمدة 48 ساعة على الأقل.

كندا

صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه نتيجة لاكتشاف النوع الجديد للفيروس ستحظر كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة.

هولندا

قالت الحكومة الهولندية إن جميع رحلات الركاب من بريطانيا إلى هولندا تم حظرها حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

أعلنت حظر نزول الركاب من العبّارات الآتية من بريطانيا عند وصولها إلى الموانئ الهولندية، موضحة أنه سيسمح للعبّارات التي تحمل شاحنات بضائع وسائقيها بأن ترسو في موانئ هويك فان هولاند وروتردام وآيماودن.

ذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف إصابة واحدة بالسلالة الجديدة للفيروس في البلاد.

النرويج والدانمارك والسويد

علقت النرويج والدانمارك الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم ولمدة 48 ساعة.

رصدت الدانمارك 9 إصابات بالفيروس من السلالة البريطانية على أراضيها.

أعلنت السويد أنها ستحظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، ويتوقع صدور قرار رسمي خلال اليوم أيضا.

بلجيكا

علقت بلجيكا جميع رحلات الطيران والقطارات القادمة من بريطانيا لمدة 24 ساعة على الأقل منذ منتصف ليل أمس.

بقية دول أوروبا

علقت فنلندا رحلات الركاب من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم.

قالت سويسرا إنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف نوع مماثل من الفيروس اعتبارا من منتصف ليل أمس "حتى إشعار آخر".

علقت دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة.

علقت بلغاريا الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

حظرت رومانيا جميع الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها لأسبوعين اعتبارا من بعد ظهر اليوم.

علقت كرواتيا حركة النقل الجوي للركاب من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة.

أوقفت مقدونيا جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وفرضت حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع من مكث فيها.

ستعلق بولندا الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من منتصف ليل اليوم.

هونغ كونغ

أعلنت هونغ كونغ اليوم تعليق رحلات الركاب من بريطانيا ابتداء من منتصف الليل.

يتعين على أي شخص يصل إلى هونغ كونغ بعد أن كان في المملكة المتحدة في الأيام الـ14 السابقة أن يخضع لفترة أطول من الحجر الصحي السارية حاليا.

دول في جميع أنحاء العالم علقت الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (غيتي إيميجز)

الهند

ستعلق الهند جميع الرحلات الجوية من بريطانيا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تركيا

أعلنت تركيا تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا والدانمارك وهولندا وجنوب أفريقيا.

إيران

أمرت وزارة الصحة بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة أسبوعين.

إسرائيل

قالت إسرائيل إنها ستمنع دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدانمارك وجنوب أفريقيا، كما أعلنت فرض حجر على الإسرائيليين العائدين من تلك الدول في فنادق يديرها الجيش ومخصصة للحجر الصحي.

السعودية

أوقفت السعودية أمس الأحد كل الرحلات الجوية، وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

سيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة من أوروبا أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه اعتبارا من 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا.

الكويت

أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول "العالية الخطورة" ورحلات الطيران المحظورة.

الأردن

قررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم وحتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

عُمان

أعلنت سلطنة عمان اليوم تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءا من يوم غد الثلاثاء لمدة أسبوع واحد.

أميركا الجنوبية

أعلنت السلفادور أنها لن تسمح لأي شخص كان خلال الأيام الـ30 الماضية في بريطانيا أو جنوب أفريقيا بدخول البلاد.

أوقفت الأرجنتين الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، وستفعل تشيلي الشيء نفسه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

المغرب

أوقف المغرب الرحلات الجوية من المملكة المتحدة منذ أمس الأحد.