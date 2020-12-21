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باكستان للإمارات: لا يمكننا إقامة علاقات مع إسرائيل

قريشي كشف عن أنه أوضح لنظيره الإماراتي مدى أهمية فلسطين وكشمير بالنسبة للباكستانيين (رويترز)
قريشي كشف عن أنه أوضح لنظيره الإماراتي مدى أهمية فلسطين وكشمير بالنسبة للباكستانيين (رويترز)
21/12/2020

أعلنت الخارجية الباكستانية، الاثنين، أنها بيّنت للإمارات موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة مولتان شمال شرقي البلاد.

وقال قريشي "بيّنت لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع موقف باكستان من إسرائيل، وأننا لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل ملموس ودائم للقضية الفلسطينية".

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد يوم واحد فقط من زيارته للإمارات، التي عدّها كثيرون حاسمة، وسط شائعات بأن إسلام آباد أرسلت سرًا مبعوثا إلى تل أبيب.

 ونفت إسلام آباد بالفعل هذه التقارير التي جاء معظمها من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وردًا على أسئلة تتعلق بتقارير عن ضغوط مزعومة من السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى للاعتراف بإسرائيل، قال قريشي إنه أوضح لنظيره الإماراتي عمق العواطف والمشاعر لدى الباكستانيين بشأن فلسطين وكشمير. وأضاف أن "وزير الخارجية الإماراتي تفهّم مشاعرنا تماما إزاء القضيتين".

لكن قريشي لم يصرح فيما إذا كان تلقى طلبا من نظيره الإماراتي للاعتراف بإسرائيل.

كما رفض قريشي مزاعم الضغط على إسلام آباد للاعتراف بإسرائيل، وقال "أولا، لن يكون هناك ضغط علينا ولا يوجد. ثانيًا، علينا اتخاذ قرارات تضع مصالح باكستان في الاعتبار وليس بسبب أي ضغط. لدينا سياسة ولا نزال متمسكين بها".

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الإمارات ولاحقا مع البحرين، وأعلنت الخرطوم في الشهر التالي موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، ليعلن المغرب في ديسمبر/كانون الأول الحالي خطوة مماثلة.

المصدر : وكالة الأناضول

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