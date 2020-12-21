الهند.. إضراب جديد للمزارعين لتشديد الضغط على حكومة مودي

بدأ مزارعون في الهند اليوم الاثنين إضرابا جديدا عن الطعام في إطار احتجاجات واسعة مستمرة منذ 3 أسابيع لإلغاء إصلاحات زراعية، لتتصاعد بذلك الضغوط على حكومة ناريندرا مودي التي تحاول احتواء موجة الغضب دون جدوى.

والإضراب الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات لمدة 24 ساعة هو الثاني خلال أسبوع، وهو يأتي ضمن حركة احتجاجية تتركز بالخصوص في ولايتي البنجاب وهاريانا اللتين تقعان شمالي البلاد، ويغلب عليهما السيخ.

وقال أحد قادة المحتجين إن الإضراب الجديد يستهدف الضغط على الحكومة الفدرالية لإلغاء 3 قوانين أقرها البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، دون أن يجري نقاش كبير بشأنها.

ويأتي الإضراب الجديد عن الطعام، في وقت يواصل آلاف المزارعين الاعتصام على مشارف العاصمة نيودلهي وسط طقس شديد البرودة، حيث تنخفض الحرارة ليلا إلى 4 درجات مئوية.

وبسبب البرد، توفي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 30 من المعتصمين، في حين انتحر رجل دين سيخي احتجاجا على قوانين الإصلاح الزراعي.

وتسمح القوانين الجديدة للمزارعين ببيع المنتجات للمشترين خارج أسواق الجملة التي تنظمها الحكومة، والتي كانت تضمن لهم حدا أدنى للأسعار.

ويقول المحتجون إن من شأن هذه القوانين أن تخفض أسعار محاصيلهم، وتضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى.

وفي المقابل، تقول حكومة مودي، التي يقودها حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي المتشدد، إن القوانين ستوسع الأسواق الزراعية وهي ضرورية لزيادة القدرة على التخزين وغيره من أشكال البنية الأساسية.

مزارعون بولاية ماديا براديش يستمعون لكلمة رئيس الوزراء عبر الفيديو (الأوروبية)

مواجهة مفتوحة

ولا يزال آلاف المزارعين يغلقون طرقا سريعة تربط ولايتي البنجاب وهاريانا بالعاصمة التي تقع جنوبا، وتسبب إغلاق الطرق السريعة في تعطيل حركة النقل العام ووصول إمدادات الخضراوات والفاكهة.

وفي محاولة لاستمالة المحتجين، زار رئيس الوزراء أمس معبدا للسيخ في نيودلهي.

وكان مودي رفض الجمعة إلغاء القوانين الثلاثة، واتهم المعارضة بتضليل المزارعين من خلال الادعاء أن تلك القوانين ستؤدي إلى خفض أسعار محاصيلهم وتعرضهم للاستغلال من قبل الشركات الكبرى.

وفي وقت دعت الحكومة إلى محادثات جديدة، رفض قادة المحتجين مرارا محاولات مودي وأعضاء بحكومته تعديل القوانين الثلاثة كحل وسط بالأزمة التي تشكل أكبر تحد يشكله المزارعون خلال فترة توليه السلطة قبل 6 سنوات.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإت 60% من سكان الهند الذين يقارب عددهم 1.4 مليار نسمة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة.