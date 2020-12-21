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سياسة|فلسطين

شهيد بنيران الاحتلال قرب المسجد الأقصى والمستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشاب الفلسطيني بزعم محاولته إطلاق النار على جنودها (رويترز)
قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشاب الفلسطيني بزعم محاولته إطلاق النار على جنودها (رويترز)
21/12/2020-|آخر تحديث: 22/12/202012:19 AM (مكة المكرمة)

استشهد فلسطيني مساء الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته إطلاق النار على عدد من عناصرها قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب باب حطة، أحد الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بزعم محاولته إطلاق النار على أحد جنودها.

وفي أعقاب ذلك، أغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت المصلين داخله واعتدت على عدد منهم، قبل أن تعيد فتح الأبواب.

وقال بيان لقوات الاحتلال إنه تبين من التحقيق الأولي أن الشاب وصل إلى باب حطة وأطلق النار باتجاه نقطة أمنية لعناصر شرطة الاحتلال في المكان، فقامت بمطاردته على الأقدام وأطلقت النار عليه.

وفي سياق متصل، قال مراسل الجزيرة نت في الضفة الغربية عاطف دغلس إن جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين أغلقوا اليوم الاثنين بعض الطرق والمداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واحتشد المستوطنون بالعشرات عند حواجز زعترة وحوارة العسكريين جنوب مدينة نابلس، وأغلقوها ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من المرور، بينما شدد الجنود كذلك من إجراءاتهم العسكرية عند حواجز بيت فوريك وجيت شرق المدينة وغربها.

وأضاف أن المستوطنين لا يزالون منذ ظهر اليوم يهاجمون المركبات الفلسطينية المارة عبر الشوارع الرئيسية في مختلف مناطق الضفة الغربية، ولاسيما الشوارع الواصلة بين مدينة نابلس والمدن الشمالية مثل جنين وطولكرم وقلقيلية.

من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية غسان دغلس -في اتصال هاتفي بالجزيرة نت- إن المستوطنين استنفروا بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على جثة المستوطنة الإسرائيلية التي فقدت مساء أمس مقتولة قرب أحد المستوطنات غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث رجّح جيش الاحتلال أن تكون قتلت في عملية مقاومة.

كما انتشر المستوطنون بالقرب من مستوطنة شافي شمرون شمال نابلس، وأصابوا الشاب طارق خطاطبة من بلدة بيت فوريك شرق نابلس بجروح في وجهه، بعد رشقه بالحجارة عند مروره بالشارع الرئيسي أمام المستوطنة، واعترض مستوطنون آخرون المارين من الفلسطينيين قرب مستوطنة دوتان قرب مدينة جنين ورشقوهم بالحجارة.

وحذَّر دغلس من اعتداءات أوسع للمستوطنين خلال ساعات الليل، بعد أن واصلوا احتشادهم قرب مداخل المستوطنات شمال الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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