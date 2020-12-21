أنانية وإيثار.. التاريخ ينبئنا عن سلوك البشر في زمن الأوبئة

الجوائح تنذر بالموت وتشيع الحيرة وتفضي إلى فرض ضوابط وقيود وإغلاقات، كما أنها توفر مختبرا مثاليا للاقتصاديين يتيح لهم البحث في سلوك البشر في ظل العوائق والضوائق، وقد يبدو الأمر غريبا، فسلوكنا اليوم لا يختلف كثيرا عن سلوك من عاشوا قبل 355 سنة.

بهذه العبارات استهل أوتيو داسغوبتا أستاذ الاقتصاد في كلية واغنر في نيويورك مقالا بصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية بشأن السلوك البشري خلال فترات الجوائح، والذي يتسم بمزيج متناقض من الأنانية والإيثار.

يعود داسغوبتا إلى مقال سبق أن كتبه بالاشتراك مع الباحثين تشاندان جها وسوديبتا سارانجي في المجلة الاقتصادية "ذا إيكونوميك إنكوايري" (The Economic Inquiry) تناولوا فيه تفاصيل الطاعون الذي اجتاح لندن عام 1665 على نحو ما ورد في رواية "يوميات عام الطاعون" للكاتب الإنجليزي دانييل ديفو.

ويسود اعتقاد بأن تلك الرواية -التي لم تجد طريقها إلى النشر إلا عام 1722- استند مؤلفها ديفو إلى روايات شهود عيان في فترة اجتياح الطاعون آنذاك.

ويقول داسغوبتا إنه وزميليه توصلوا في مقالتهم تلك إلى أنه على الرغم من التطور الذي طرأ اليوم على المؤسسات والعلوم الطبية والتغير الجوهري الذي أحدثته شبكة الإنترنت على وسائل الاتصال فإن استجابتنا الأساسية للقيود والضوابط الحادة المفروضة على الناس في الوقت الراهن تظل سلوكا مألوفا لا لبس فيه.

زمن الجوائح

وفي زمن الجوائح يكون النقص في المواد والتهافت على الشراء -على سبيل المثال لا الحصر- من الأمور الشائعة، وقد لاحظ ديفو في روايته أن هناك نقصا حادا في الخيول المعروضة للإيجار رغم أن الناس كانوا يتنقلون بصعوبة في ذلك الوقت، كما حدث نقص متكرر في المواد الغذائية، إذ لجأ الباعة إلى تخزينها.

وفي عصرنا الحاضر تحفل وسائل الإعلام بتقارير عن غلاء أسعار أقنعة الوجه والمعقمات والسلع، ولعل الأمر الغريب -وفق داسغوبتا- أن ورق المراحيض يعود للظهور في متاجر الأحياء بعد اختفائه، حيث يباع بأسعار مرتفعة.

ويرى الكاتب أن علم الاقتصاد يمكنه التنبؤ بهذا النمط من السلوك، ويستشهد على ذلك بمقولة غاري بيكر -الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل- الذي يؤكد أن المرء إذا أراد التنبؤ بالسلوك غير القانوني فإن عليه التفكير من ناحية التكاليف والفوائد التي تعود على منتهك القانون، ذلك أن الفوائد الناجمة عن الانخراط في أنشطة تتعلق بالنقص "المصطنع" في السلع وما يستتبعه ذلك من تلاعب بالأسعار تكون مرتفعة أثناء تفشي جائحة ما.

أما التكاليف المتكبدة بسبب العقوبة على تخزين البضائع فتكون إما مرتفعة هي الأخرى أو ربما منخفضة في الأوقات التي تسود فيها فوضى كهذه، على أن انعكاسات سلوك من هذا القبيل لا تخطئها عين، إذ إن التجارة "الانتهازية" عادة ما تستفحل إبان الجوائح.

وعندما يتعلق الأمر بالانتهازية وابتزاز البسطاء -حسب تعبير داسغوبتا- فإن الضوابط والقيود التي تفرض على الناس أثناء الجوائح تتيح للدجل والشعوذة الازدهار.

ويزعم كاتب المقال أن استجابتنا في القرن الحالي لجائحة فيروس كورونا لم تختلف كثيرا عما وثقه ديفو في روايته من ملاحظات عن زيادة في عدد المشعوذين والمعالجين الروحانيين في زمن الطاعون الذي تفشى في لندن في القرن الـ17.

سلوك القطيع

ويمضي الكاتب إلى القول إن الخوف من المرض والافتقار إلى الترياق المضاد له يفاقمان الحاجة إلى العلاج السحري.

وتطرح النماذج الاقتصادية لسلوك القطيع طرقا من شأنها أن تؤدي إلى ازدهار مثل هذا النمط من السلوك.

إن ما نتعلمه من السلوك الاقتصادي إبان أي جائحة هو ألا يطغى الحزن والغم دوما على تصرفاتنا، والحقيقة هي أن الجوائح غالبا تجلب معها سلوكا خيريا ينطوي على الإيثار.

وكان آدم سميث -الذي يعد أبا الاقتصاد السلوكي- قال في عام 1790 "مهما بلغت الأنانية بالإنسان فلا شك أن هناك بعض المبادئ في طبيعته تجعله يهتم بثراء الآخرين، وتجعل سعادتهم ضرورية له، دون أن يكون هناك ما يستمده منها سوى متعة مشاهدته".

وقد لاحظ دانييل ديفو أن القرويين الذين لم ينلهم مكروه من الطاعون درجوا على ترك الطعام لسكان المدن المصابين بالعدوى، ونحن نرى اليوم ونقرأ عن ممرضات وممرضين في مستشفيات مكتظة وهم يعزفون على الآلات الموسيقية بعد يوم من العمل المضني لمساعدة المصابين بجائحة كورونا على الاسترخاء.

كما رأينا -يضيف داسغوبتا- مغنية أوبرا شهيرة وهي تغني من شرفة شقتها لكي ترفع معنويات جيرانها، وغرباء يشترون مواد غذائية من بقالات ويقدمونها لكبار السن حتى لا يتعرضوا للإصابة بالعدوى، كما لوحظت زيادة حادة في عدد بنوك الطعام والمتطوعين الذين هرعوا لجمع وتوزيع المواد الغذائية التي تبرع بها البعض في المجتمعات المحلية.

ويختم الكاتب بأنه لعل الجوائح تعيدنا إلى الواقع لتذكرنا بالطبيعة الفانية والمستضعفة لوجودنا، وبالقيد المطلق الذي يواجهه كل فرد منا على سلوكه، مما يتيح لنا إدراك أن غرائزنا الداخلية تجنح نحو التعاون والعطاء أكثر من ميلها للتنافس والاقتناص.