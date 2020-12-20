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مصادر أمنية عراقية: صواريخ تستهدف السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء

السفارة الأميركية ببغداد تتعرض من حين لآخر للاستهداف بصواريخ الكاتيوشا (مواقع التواصل)
السفارة الأميركية ببغداد تتعرض من حين لآخر للاستهداف بصواريخ الكاتيوشا (مواقع التواصل)
20/12/2020

قال الجيش العراقي إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت اليوم الأحد صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية والعديد من المقرات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية.

وأبلغت مصادر أمنية رويترز أن ما لا يقل عن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء، وقال مسؤولون أمنيون إن الهجوم استهدف السفارة الأميركية.

وأوضح الجيش -في بيان- أن الصواريخ أصابت مجمّعا سكنيا داخل المنطقة الخضراء، مما ألحق أضرارا بالمباني والسيارات، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضمّ مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه في المنطقة الخضراء إن نظاما مضادا للصواريخ أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تصدي منظومة الدفاع الأميركية للصواريخ.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند + وكالات

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