اتهمته بتزويد الأمن بمعلومات عنها.. مجموعة مسلحة تقتل راعي أغنام ذبحا غربي تونس

قُتل راعي أغنام ذبحا اليوم الأحد على يد ما يعتقد أنها "مجموعة إرهابية" في محافظة القصرين غربي تونس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن مصادر أمنية تأكيدها العثور على جثة القتيل عقبة الذيبي (32 عاما) في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم قرب بلدة حاسي الفريد.

ورجحت المصادر الأمنية أن تكون مجموعة إرهابية ضالعة في العملية، وقالت إنه تم إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة لتمشيطها، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة والتأكد من صبغتها الإرهابية.

من جهته أكد نجيب الذيبي، خال الضحية، أن مجموعة إرهابية قتلت ابن اخته وقطعت رأسه أثناء رعيه الأغنام بعد اتهامه بتزويد قوات الأمن بمعلومات عن تحركات عناصرها التي تنشط في المنطقة.

وقال الذيبي لوكالة الأنباء التونسية إن عملية الذبح تمت أمام شقيقي الضحية وابن عمه بعد تقييدهم، مضيفا أن منفّذي العملية أطلقوا سراحهم بعد ذلك.

وفي عامي 2015 و2017 قُتل الشقيقان مبروك وخليفة السلطاني، اللذان كانا أيضا يرعيان الأغنام في جبل مغيلة بمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب)، وتبنّت مجموعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية قتلهما.

يذكر أن بضعة عشرات من المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة لا يزالون ينشطون في مناطق جبلية غربي تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، وفي السنوات القليلة الماضية قتلت قوات الأمن التونسية العديد من أعضاء هذه المجموعات بمن فيهم قياديون بارزون.