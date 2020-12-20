صحفي إيطالي يوضح أسباب ردّه أرفع وسام لفرنسا ولماذا شعر بالخيانة بعد 13 عاما من حصوله عليه

قال الصحفي والكاتب الإيطالي، كورادو أوغياس، إنه أعاد وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، بعد أن شعر وكأنه "تعرض للخيانة" عقب منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوسام لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أوغياس، أنه لم يكن يتوجب على ماكرون، منح الوسام للسيسي الذي "تورطت سلطات بلاده في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بمصر عام 2016".

ولفت إلى أنه أعاد الوسام الذي حصل عليه في 2007، إلى السفارة الفرنسية بروما، يوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، وأوضح للسفير كريستيان ماسيت، دافعه لذلك وهو الاحتجاج على منح السيسي، الوسام خلال زيارته الأخيرة إلى باريس.

وكانت وسائل إعلام فرنسية كشفت خلال زيارة أجراها السيسي لباريس قيام ماكرون بتقليده أرفع وسام فرنسي، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء بعدما نشرت الرئاسة المصرية صورا للمراسم.

وتواجه إدارة السيسي انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وسجن معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​

احتجاج شخصي

وأوضح أوغياس أن موقفه ذلك نابع من إرادة شخصية، راجعة إلى أمرين، أولهما الكشف عن ملابسات ما تعرض له جوليو ريجيني من تعذيب قبل مقتله، والثاني الاحتجاج على منح السيسي، وسام جوقة الشرف.

ومضى قائلا "هذان الأمران أغضباني كثيرًا.. لم أفكر في أي حسابات أخرى".

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قُتل في القاهرة عام 2016 وتتهم روما ضباطا مصريين بالمسؤولية عن مقتله (ناشطون)

إلا أن أوغياس، شدد في الوقت ذاته على أن ذلك لا يقلل من اعتزازه بفرنسا التي يعتبرها "وطنه الثاني".

وتابع "ما فعلته هو تعبير عن معارضتي لما قام به الرئيس ماكرون من منح السيسي الوسام، وليس المقصود اتخاذ موقف منه أو من فرنسا".

واعتبر الصحفي الإيطالي أن إعادته للوسام "يحمل معاني عاطفية بشكل أكبر، ويعكس شعورا أقرب لشعور التعرض للخيانة بعد منح السيسي الوسام".

وأفاد أوغياس بأن هذه الزيارة كان من الممكن إتمامها دون منح السيسي الوسام، لافتا إلى أنه حين أعاد الوسام للسفارة الفرنسية، ذكّر مسؤوليها بزيارة رسمية أجراها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2009، إلى روما، حيث استقبل بمراسم رسمية وفرقة موسيقية في كيرينالي (القصر الرئاسي)، ولكن لم يُمنح أي وسام.

خياران فقط

وحول ضرورة مراجعة إيطاليا لعلاقاتها مع مصر بعد تباطئها في الكشف عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أعوام، قال أوغياس "إن هذا تساؤل يصعب الرد عليه".

واستطرد إلى أن بلاده أمام خيارين أحلاهما مر في التعامل مع المسألة، الأول "المطالبة بتحقيق العدالة والقصاص لإيطالي أوروبي قُتل غدرًا، وفي حال تقاعست عن ذلك فستكون في وضع انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".

وأشار إلى أن الخيار الثاني بتقديره، هو التخلي عن علاقاتها مع القاهرة، لافتا إلى أنه في حال قطعت بلاده جميع علاقاتها مع مصر، فسوف تخسر الصناعة الإيطالية سوقًا مهمًا، وهذا ليس بالأمر الجيد، في تقديره.

من إحدى الوقفات المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن مقتل ريجيني (الجزيرة)

وأوضح الكاتب الإيطالي أنه لم يسبق له أن التقى عائلة ريجيني خلال هذه الفترة، رغم دوافعه المتعلقة به لاتخاذ هذا القرار.

وريجيني (26 عاما)، طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى في 25 يناير/كانون الثاني 2016، ليعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأعلن النائب العام الإيطالي مايكل بريتيبينو قبل أيام انتهاء التحقيقات في قضية مقتل ريجيني، بتوجيه تهم القتل العمد والتعذيب والخطف إلى 4 ضباط مصريين، بينما أُسقطت الدعوى عن المتهم الخامس لعدم كفاية الأدلة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بعدها إن محاكمة المتورطين بمقتل الباحث جوليو ريجيني ستكون ذات أهمية دولية، وقد يشارك فيها مراقبون دوليون، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات في مقتل ريجيني بمصر تتضمن أدلة لا تدع مجالا للشك.

وتسببت جريمة قتل ريجيني في حدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة، لا تزال تداعياته مستمرة حتى اليوم.

وتطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.​​​​​​​