البث الحي
سياسة

ترامب: فوز بايدن كذبة العام ولم ألجأ للأحكام العرفية لقلب نتيجة الانتخابات

ترامب خسر كل الدعاوى القضائية التي يدعي فيها حدوث تزوير واسع للانتخابات الرئاسية (الأوروبية)
ترامب خسر كل الدعاوى القضائية التي يدعي فيها حدوث تزوير واسع للانتخابات الرئاسية (الأوروبية)
19/12/2020-|آخر تحديث: 20/12/202001:50 PM (مكة المكرمة)

نفى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، اللجوء إلى القوانين العرفية لتغيير نتائج الانتخابات، ووصف التقارير الإخبارية بشأن الموضوع بأنها أخبار زائفة.

وفي تغريدة أخرى، وصف ترامب فوز بايدن بالانتخابات بأنه كذبة العام، وقد وضع تويتر عبارات تحذيرية على ما نشره ترامب وقال إن المجمع الانتخابي صدق على فوز بايدن في الانتخابات.

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) قالت "ترامب بحث خلال اجتماع مع عدد من مساعديه وحلفائه مسألة إعلان الأحكام العرفية، لتغيير نتيجة الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن".

ونقلت الشبكة عن مصادرها أن مستشار الرئيس السابق للأمن القومي الجنرال مايكل فلين -الذي طرح هذه الفكرة قبل أيام- كان موجودا بالاجتماع الذي عقد أمس، وأن النقاش احتد حينما اتهم مساعدي الرئيس، وفي مقدمتهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بعدم فعل ما يلزم للدفاع عن (الرئيس) ترامب.

من جهة أخرى، قال موقع أكسيوس (AXIOS) إن محامي الرئيس المنصرف اتصل بمسؤول في وزارة الأمن الداخلي لسؤاله بشأن إمكانية مصادرة الوزارة لآلات التصويت.

وأضاف الموقع أن مسؤول وزارة الأمن الداخلي رد على محامي ترامب بأنها لا تملك صلاحية مصادرة آلات التصويت.

وكان ترامب قد قال إن بايدن لم يفز في الانتخابات، وإنه خسر في ولايات متأرجحة بفارق كبير قبل أن يتم التزوير.

وأضاف، في تغريدة على تويتر، أنهم ألغوا مئات الآلاف من الأصوات في كل هذه الولايات، قائلا "تم ضبطهم" في إشارة إلى الديمقراطيين.

وقال الرئيس إنه يتعين على السياسيين الجمهوريين خوض معركة حتى لا يُسرق انتصارهم، وإن عليهم ألا يكونوا حمقى وضعفاء، حسب تعبيره.

ولا يزال ترامب يصر على أن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها، وذلك رغم أنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها أمام المحاكم، والتي يدعي فيها حدوث تزوير واسع النطاق.

وكان المجمع الانتخابي أقر مؤخرا بفوز بايدن، في حين ذكر موقع أميركي أن ترامب هدد بأنه لن يترك البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

بنس يخطط للوداع بجولة خارجية وفقا لصحيفة واشنطن بوست (الفرنسية)

التخطيط للمستقبل
على صعيد متصل، قالت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) إن كبار أركان إدارة الرئيس المنتهية ولايته بدؤوا في التخطيط لمستقبلهم، مقرين ضمنيا بالهزيمة في الانتخابات.

وأضافت الصحيفة أن مايك بنس، نائب الرئيس، يبحث عن منزل في محيط واشنطن، ويخطط لجولة خارجية وداعية، تبدأ اليوم الذي يعد فيه الكونغرس أصوات المجمع الانتخابي في السادس من الشهر المقبل.

وكشفت أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بحث مع حلفائه ومساعديه تأسيس شركة استشارية، في حين أخبر المستشار الاقتصادي لاري كادلو أصدقاءه بأنه سيعود إلى برامجه الإذاعية.

وأضافت واشنطن بوست أن الأجواء في البيت الأبيض تشير إلى قرب انتهاء الحقبة الماضية، في حين لا يزال ترامب متمسكا برأيه بشأن نتائج الانتخابات.

من جهته، قال أنتوني سكراموتشي مدير الاتصالات السابق بإدارة ترامب إن الأخير يعلم أنه هزم في الانتخابات، وسوف يغادر السلطة الشهر القادم.

وفي تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) التلفزيونية الأميركية، أضاف سكراموتشي أن ترامب سيواجه تحديات قانونية ومالية بعد مغادرته السلطة، وسينصرف الاهتمام الإعلامي عنه.

الإحاطات السرية
وبينما ترامب يواصل إنكار النتائج، نفت متحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب وجود أي اتفاق مع وزارة الدفاع (البنتاغون) لتأجيل العملية الانتقالية وتلقي الإحاطات السرية إلى ما بعد فترة الأعياد، وأكدت ضرورة استمرار ذلك.

وكان وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر قد قال "البنتاغون لم يلغ أو يرفض عقد أي اجتماع مع الفريق الانتقالي لبايدن في أي وقت".

وأكد ميلر أن وزارة الدفاع ستواصل توفير جميع أشكال الدعم لفريق بايدن من أجل ضمان أمن البلاد.

وأوضح أن الوزارة وفريق بايدن اتفقا على إجازة للأعياد تبدأ السبت (أمس) مشيرا إلى أن نحو 20 اجتماعا مع 40 مسؤولا ستتأجل إلى ما بعد الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

أشارت لعدة وقائع تجاهل فيها حفظها.. دعاوى لمنع ترامب من إتلاف سجلات ووثائق فترة حكمه

رفع عدد من منظمات المؤرخين الأميركيين دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر أمام محكمة فدرالية بالعاصمة واشنطن، تحذر من مغبة إقدام ترامب على تدمير سجلات إدارته ووثائقها.

المزيد من سياسة

جاب العالم لإغاثة المتضررين.. الهلال الأحمر القطري يدٌ بيضاء ممدودة للمساعدة

مراقبة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سوريا

العثماني: المغرب مستعد دائما لفتح الحدود مع الجزائر دون مقابل

العثماني: الملك وجّه مرارا نداءه إلى الأشقاء في الجزائر بهدف التوصل إلى حل لجميع الإشكالات (الجزيرة)

مصادر أمنية عراقية: صواريخ تستهدف السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء

السفارة الأميركية ببغداد تتعرض من حين لآخر للاستهداف بصواريخ الكاتيوشا (مواقع التواصل)

وسط توتر أمني وحشد عسكري.. لجنة الحدود المشتركة بين إثيوبيا والسودان تجتمع الثلاثاء

جنود سودانيون قرب الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة.. ما خفي أعظم يكشف أسرار برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" واختراقه هواتف إعلاميين ونشطاء

(الجزيرة)

بؤرة في سوق مأكولات بحرية بتايلند.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة في بريطانيا وتنتشر في أوروبا

(الجزيرة)

حدث فلكي قد لا تراه في حياتك مرة أخرى.. الاقتران العظيم شاهده يوم الاثنين 21 ديسمبر

يوم الاثنين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري يشهد حدثا فلكيا نادرا وهو الاقتران الأعظم بين كوكبي المشتري وزحل (غيتي)

عالم الفيروسات الجزائري حكيم جاب الله للجزيرة نت: العالم أضاع فرصتين لكبح كورونا والحياة الطبيعية قد لا تعود قبل 2023

البروفيسور حكيم جاب الله: العالم ضيّع فرصتين لكبح كورونا (الجزيرة)