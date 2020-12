ترامب: فوز بايدن كذبة العام ولم ألجأ للأحكام العرفية لقلب نتيجة الانتخابات

نفى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، اللجوء إلى القوانين العرفية لتغيير نتائج الانتخابات، ووصف التقارير الإخبارية بشأن الموضوع بأنها أخبار زائفة.

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting!

وفي تغريدة أخرى، وصف ترامب فوز بايدن بالانتخابات بأنه كذبة العام، وقد وضع تويتر عبارات تحذيرية على ما نشره ترامب وقال إن المجمع الانتخابي صدق على فوز بايدن في الانتخابات.

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020