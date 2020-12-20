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تونس.. المشيشي يقيل وزير البيئة إثر وصول شحنات نفايات بدون ترخيص

إقالة العروي جاءت بعد وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص (مواقع التواصل)
إقالة العروي جاءت بعد وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص (مواقع التواصل)
20/12/2020

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأحد، وزير البيئة مصطفى العروي إثر الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.

وأوضح بيان مقتضب للحكومة أن المشيشي قرر تكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة، بالنيابة. ولم توضح رئاسة الحكومة أسباب الإقالة.

وفي وقت سابق، قرّرت وزارة البيئة فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

ومن جانبه قال مدير الوكالة بشير يحيى، الخميس إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية ضبطت خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز 70 حاوية "كبيرة" ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.

وأوضح يحيى أن هذه الشركة حصلت في مايو/أيار على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا، وتبين للجمارك فيما بعد أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.

وقد تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية بالأمر -كما يقول يحيى- وأوقفت عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية، وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع.

هذا وقد قررت السلطات إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو/تموز، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.

المصدر : وكالات

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