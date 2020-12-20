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ترامب يهاجم بولتون مجددا: "أنت من أغبى الناس في واشنطن"

ترامب (يمين) قال إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون خرق القانون عبر نشر معلومات سرية جدا (رويترز)
ترامب (يمين) قال إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون خرق القانون عبر نشر معلومات سرية جدا (رويترز)
20/12/2020

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مجددا مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، ووصفه بأنه من أغبى الأشخاص في واشنطن.

وتساءل ترامب عبر حسابه على تويتر "ماذا يمكن لبولتون، وهو من أغبى الأشخاص في واشنطن، أن يعرفه؟".

وأضاف "ألم يكن الشخص الذي تحدث بحماقة في تصريح متلفز عن الحل الليبي لوصف ما ستفعله الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؟"، وتابع قائلا إن "لدي الكثير من قصص بولتون الغبية الأخرى".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشن فيها ترامب هجوما شديد اللهجة على بولتون، فقد سبق أن قال عنه إنه أحد الأشخاص الأكثر غباء الذين عمل معهم في الحكومة، معتبرا أن الرجل "متجهم وممل ولم يضف شيئا للأمن القومي سوى قوله (هيا نذهب إلى الحرب)".

من جانبه رد بولتون على تعليقات ترامب واصفا إياها بالمراهقة، وغير الرئاسية، وقال "لن أنزل إلى مستواه".

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون في يونيو/حزيران إن الرئيس دونالد ترامب ليس صالحا للمنصب، وليست لديه القدرة على أداء المهمة، وذلك بعدما رفض القضاء محاولة ترامب منع نشر كتاب بولتون الذي انتقد إدارته، وكان ترامب قال إن بولتون خرق القانون عبر نشر معلومات سرية جدا.

ويسجل الكتاب -الذي يحمل عنوان "الغرفة التي وقع فيها الحدث"- أحداثا يقول المؤلف إنها وقعت في الكواليس خلال مرحلة تولي بولتون منصب مستشار الأمن القومي بين عامي 2018 و2019.

ورسم بولتون في مذكراته صورة سوداوية لترامب، قائلا إنه يحاول تسخير السياسة الخارجية الأميركية لخدمة مصالحة الشخصية، ومنها إعادة انتخابه، موضحا أن ترامب طلب -على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان في صيف عام 2019- من نظيره الصيني شي جين بينغ مساعدته على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما تضمن الكتاب اتهاما لترامب بالجهل بشأن عدد من القضايا في السياسة الدولية، وأن مسؤولي إدارة الرئيس يتقلبون بين القلق العميق والسخرية من أقوال الرئيس وأفعاله.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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